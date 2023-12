O vai e vem é, por estes dias, constante em frente à Basílica dos Mártires, em Lisboa. Muitos passam por ali a caminho das lojas ao longo da agitada Rua Garrett nas últimas compras antes do Natal. Para quem quer fugir à confusão, esgueirar-se pela lateral da Igreja, através da mais estreita Rua Anchieta, pode ser uma opção tentadora, mas nem assim se escapa ao espírito natalício. Logo à entrada, estendem-se bancas de vendas com livros, discos, CD`s. E, mais à frente, no número 10, uma estrela marca o caminho para Belém.

“Artigos da Terra Santa”, pode ler-se num cartaz laranja, à frente do qual estão dispostos sobre uma mesa artigos feitos em madeira de oliveira vindos da cidade cisjordana onde, segundo a tradição cristã, nasceu Jesus. São apenas uma amostra das peças trazidas para Lisboa ao longo dos últimos anos pelo palestiniano Nicolas Ghobar e que cobrem o interior da sala nas traseiras da basílica.

Chegado a Lisboa no início de novembro, é aqui que Nicolas passa a maior parte dos seus dias. O espaço é, há vários anos, convertido por esta altura numa loja improvisada onde vende as peças trabalhadas por famílias cristãs de Belém. Este ano não foi exceção, ainda que continue a custar-lhe acreditar que, no contexto atual, conseguiu realmente regressar a Lisboa. A incerteza marcou grande parte de uma travessia dificultada pela guerra entre Israel e o Hamas, que já se prolonga há quase três meses. “Na verdade, não imaginava que conseguisse sair. Havia barreiras de Israel no caminho. Ainda não posso acreditar no que está a acontecer. A minha mente, o meu coração ainda lá está”, reconhece ao Observador, enquanto vai girando numa mão uma das pequenas figuras de madeira trabalhada.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.