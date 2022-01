No Cais do Sodré, Cotrim saiu finalmente da toca liberal: uma noite a fazer campanha entre selfies e imperiais

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

João Cotrim Figueiredo está com uma cerveja na mão no Cais do Sodré (Lisboa), um sorriso na cara e um telemóvel à frente. Quem o segura na mão é um jovem, que, apesar da hora ainda não ir muito adiantada, parece ter já levado uma injeção de energia boémia. O rapaz queria um vídeo para a mãe e Cotrim acede: ei-lo a enviar “um beijinho” digital “para a Dina”, um “obrigado, já sei que vai votar na Iniciativa Liberal”.

Passam-se alguns minutos e o rapaz volta à base: desta vez o vídeo é para a cunhada. Cotrim ainda ensaia com humor um “o primeiro está bem, o segundo já é a pagar”, mas não tem grande sorte. Parece que a mãe e a cunhada adoram o partido. Como fica mal dizer que não, pumba, aí vai outro beijinho cibernético.

Andar numa sexta-feira à noite pelo Cais do Sodré, em Lisboa, é viajar numa fronteira ténue entre a ficção e a não-ficção, o que parece real e o que parece um filme cómico-ébrio. Ser um líder partidário e ficar parado numa sexta-feira à noite no Cais do Sodré é a fronteira anterior multiplicada por mil.

Durante os minutos em que ali permanece parado, Cotrim Figueiredo é encurralado pelos mais novos, posa para fotografia atrás de fotografia, alinha nas selfies à Marcelo, é metido no meio de um grupo que canta os parabéns (parece que alguém faz anos, mas fará mesmo?), é abordado por miúdos que estão na noite com os amigos, mas que lhe fazem perguntas seríssimas, programáticas, de alianças à esquerda e à direita. E sucedem-se: vem um, outro, logo a seguir aparece novo curioso. Parece uma fila infindável. E Cotrim é devorado por um corropio de solicitações, em ambiente de festa.

Esta sexta-feira, 21 de janeiro, a Iniciativa Liberal foi para a rua. Ou dito com mais rigor, este foi o dia em que a Iniciativa Liberal voltou para a rua e encontrou o que habitualmente se designa de povo.

Depois de uma arruada em Aveiro no fim-de-semana anterior, os últimos dias tinham sido passados nos distritos de Lisboa e Setúbal a comunicar sobretudo por outros canais. A campanha do partido foi-se desdobrando esta semana por reuniões de trabalho — com ordens profissionais, com associações empresariais, com administrações de hospitais e universidades — e sobretudo idas a sítios emblemáticos para que Cotrim Figueiredo pudesse falar às pessoas, via jornalistas, de temas caros à IL.

Fora por exemplo à porta da Autoridade Tributária criticar a complexidade do sistema fiscal, à entrada do Hospital Beatriz Ângelo criticar o “preconceito ideológico” contra as PPP e os moldes de um SNS que quer reformar, ao Aeroporto de Lisboa reivindicar para o partido a bandeira da privatização da TAP. Tudo mais institucional e sério, sem magotes de apoiantes atrás, sem desfiles de bandeiras difíceis de contar, sem música e cânticos de apoio.

Não se via “espetáculo” eleitoral, não se via a distribuição massiva de canetas e t-shirts da praxe, não se viam os beijinhos, os apertos de mão, o contacto com os eleitores na rua. E jantares-comício, ou comícios tão só, nem vê-los. Nem mesmo um curto passeio na quinta-feira pelas esplanadas de Telheiras, em Lisboa, parecia suficiente para mudar o rumo geral da campanha, que avançava sóbria, informativa.

Cotrim dizia nesse mesmo dia em declarações aos jornalistas: o partido estava a optar por fazer “a campanha que mais se coaduna não só com o tempo que vivemos mas com aquilo que são as características da IL: falar com clareza, profundidade e conhecimento de causa dos temas. Temos algumas coisas mais participadas, outras mais de trabalho”.

Esta sexta-feira, o jogo começou a mudar: a pouco mais de uma semana das eleições, com sondagens favoráveis, muitos indecisos a decidir o voto e previsíveis tentativas de bipolarização e reforço de apelos ao voto útil de PS e PSD, a campanha da IL aqueceu o motor da rua. The show must go on.

Cânticos, sim, mas também queixas: “Saímos da faculdade e vamos para onde?”

Eram 22h15 da noite e já se viam algumas dezenas de pessoas encasacadas para a noite liberal. Jovens, vários, mas também mais velhos, alguns acompanhados dos filhos, estavam alinhados para aquilo que a comitiva da IL chamava de “noite liberal”: um passeio noturno a percorrer algumas das artérias mais movimentadas da movida lisboeta a uma sexta-feira, como a Rua de São Paulo e a chamada “rua cor-de-rosa”.

No arranque do passeio levantava-se um grande pano — capaz de fazer duas pessoas e meia de altura — que apontava três soluções: “proibir”, “taxar” e “libertar”. A cruzinha estava na opção C e Cotrim Figueiredo ensaiava uma piada: “vejam como se faz a cruz; no dia 30 é fazer uma cruzinha igual a esta no boletim, não pode é ser encarnada”.

Entre o Jardim Dom Luís e a Rua da Ribeira Nova o trânsito entupia, culpa de quem se vingava ainda do fecho anterior das discotecas e das madrugadas perdidas em casa, mas Cotrim fazia caminho nos slogans: “O país está parado, a Iniciativa Liberal avança”.