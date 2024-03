O "apaixonado, amigo e delicado António-Pedro", nascido para ser "contador de histórias"

Para Markl, os filmes de APV, sigla pela qual o realizador era conhecido, já eram uma referência. Sobretudo, O Lugar do Morto, de 1984, que diz ter marcado a sua geração, muito por representar “o fruto proibido”, considera. “Sempre admirei aquele precioso equilíbrio que ele conseguia, entre comunicar de forma simples e eficaz com o público e manter inteligência e o seu lado autoral.”

Pandora da Cunha Telles, filha do também realizador António da Cunha Telles, que morreu em 2022, conheceu APV por ser amigo do seu pai. “Fazem parte do Cinema Novo Português”, diz-nos.

A produtora descreve-o como um homem “apaixonado por causas” e para o qual “a cultura era transversal”, afirma. “Podíamos estar a discutir com ele literatura russa, a guerra na Ucrânia, a importância da TAP e, no momento a seguir, a importância do cinema narrativo.”

Era, aliás, um “contador de histórias inato”, descreve. “Acreditava que os filmes deviam contar histórias e, obviamente, nos últimos anos, teve vários confrontos no setor porque defendia um espaço mais plural para vários tipos de cinema poderem ser produzidos e realizados em Portugal”, afirma. “Como disse o [realizador] Vicente Alves do Ó há pouco tempo no Facebook, era um homem que recolhia não só gostos, mas também ódios, porque defendia incessantemente aquilo em que acreditava.”

Apesar de nunca ter trabalhado em nenhum filme com António-Pedro Vasconcelos, Pandora esteve à frente da associação de produtores, a APCA, enquanto APV liderava a ARCA – Associação Portuguesa de Realizadores de Cinema e Audiovisual e muitas vezes estiveram do “mesmo lado da barricada”, afirma. Nomeadamente, em projetos de alterações legislativas do cinema, propostas e revisões de lei e críticas a regulamentos do ICA. “Aprendi com ele a importância de lutar com bons argumentos, temos de criar sinergias, é preciso falar com as pessoas, fazer compreender aos outros o que nos move”, explica a produtora. “Acima de tudo, morreu um homem de um enorme civismo e que lutava por uma enorme pluralidade no setor.”