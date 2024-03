Morreu o realizador português António-Pedro Vasconcelos, aos 84 anos. A informação foi confirmada ao Observador pelo gabinete de comunicação do Ministério da Cultura.

Figura de proa do Cinema Novo Português, António-Pedro Vasconcelos foi também responsável por alguns dos maiores sucessos de bilheteira nas salas portuguesas, como aconteceu com o filme O Lugar do Morto, em 1984, e Jaime, em 1999. Este último valeu-lhe a Concha de Prata do Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, e em Portugal, os Globos de Ouro para Melhor Filme e Melhor Realizador.

O seu filme mais recente foi Km 224, em 2022, e Parque Mayer, em 2018.

Em 2018, a Cinemateca Portuguesa dedicou-lhe uma retrospetiva completa da sua obra.