“Esta entrevista devia ser patrocinada pelo Memofante”, diz Rui Reininho ao sentar-te numa poltrona, pronto para fazer um exercício de memória com Tóli César Machado e Jorge Romão. Durante uma hora, recuam juntos até 10 de outubro de 1992, o dia em que os GNR esgotaram o Estádio José de Alvalade, em Lisboa, sendo a primeira banda portuguesa a conseguir tal proeza num concerto em nome próprio. “Era um espetáculo que tinha mesmo que acontecer porque ainda ninguém o tinha feito. Fomos um bocado D. Afonso Henriques a fazer história.”

A banda de pop-rock portuense formada em 1980 já tinha enchido os Coliseus do Porto e de Lisboa e até atuado além-fronteiras, em países como Espanha ou França, mas estava longe de imaginar dar um concerto num estádio de futebol para 40 mil pessoas. O convite surgiu quatro meses antes no estúdio onde gravaram Rock in Rio Douro, o disco com temas que se transformariam em sucessos, como “Sub-16”, “Ana Lee”, “Sangue Oculto” ou “Pronúncia do Norte”. Apesar de muitos acharem um concerto em Alvalade “uma loucura” e um “suicídio artístico”, em poucos dias o trio aceitou o convite, consciente do risco e de toda a logística inerente. “Foi bom e fez sentido na altura, mas também foi um acidente de percurso. Muito sinceramente, aquilo nunca foi o nosso campeonato. Nunca fomos uma banda mainstream para encher estádios, toda a gente sabia disso.”

O palco chegou da Holanda, o sistema de som veio de Inglaterra e tinha sido usado no concerto de Elton John em Alvalade três meses antes, o mesmo palco por onde já tinham passado os The Rolling Stones, U2 ou Michael Jackson. Numa era ainda distante da realidade digital, os GNR souberam que o concerto estava esgotado 20 minutos antes de as luzes apagarem. Em palco, ao longo de duas horas (de um concerto que a RTP Memória transmite no próximo dia 10 às 19h57), cantaram êxitos, tiveram dois convidados e mudaram de roupa, garantem que o nervosismo não existiu e que ninguém se enganou.

