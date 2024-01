Um não vê novidade numa aliança do Chega ao PSD, outro chama a isso uma dança com o diabo. Um não vê mal nenhum em Montenegro ir aos Açores na noite eleitoral, outro diz que Pedro Nuno Santos só não vai por respeito à autonomia. Um considera Vasco Cordeiro arrogante, outro define José Manuel Bolieiro da mesma forma. Paulo Moniz e Francisco César são os cabeças de lista, pelos Açores, de PSD e PS às legislativas de 10 de março.

Chegam antes do Observador ao local marcado para o jogo-debate, no Louvre Michaelense, mas não se acanham e ficam na conversa enquanto o aparato radiofónico não é montado. São adversários, debatem muitas vezes e até são primos afastados. Desta vez a conversa, em Ponta Delgada, nos Açores tem outras características: decorre em plena da campanha das regionais e pré-campanha das legislativas e é embalado pela Marralhinha, um jogo da Ilha Terceira que vão jogando entre cada pergunta. Irritam-se a espaços mas, sempre, com espírito democrático e contenção qb. Sobre o jogo da Marralhinha, o que menos importa, é preciso esperar pelo o último parágrafo para saber quem ganhou.

[Começa o jogo da Marralhinha: Os dados são lançados por ambos os jogadores. Calhou seis a ambos os jogadores. Equilíbrio total entre o Bloco Central]

