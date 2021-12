O império dos Florêncio, os processos e as ligações a Rendeiro: "O filho do Florêncio é da minha família"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O vice-presidente da ANTRAL, José Monteiro, recorda aquele dia como uma honra. Tinham-no incumbido de fazer um discurso sobre o “presidente” para a cerimónia dos 50 anos do seu casamento, na zona da Serra D’Arga, em Viana do Castelo, — terra natal da mulher, que dá também o nome à primeira de várias empresas de Florêncio Almeida. Ele redigiu um texto com os mesmos elogios que ainda hoje tece sobre ele, mesmo depois de constituído arguido num processo em que se investiga o crime de branqueamento de capitais. No final, recorda José Monteiro, o antigo banqueiro João Rendeiro foi ter com ele a felicitá-lo pelas suas palavras.

José Monteiro, numa conversa ao telefone a partir do Porto, lembra que Rendeiro e a mulher, Maria de Jesus, eram dois dos convidados da cerimónia. “Aqui o doutor é que é o patrão do filho do senhor Florêncio”, informaram-no “duas senhoras” que ali estavam. “Não minha senhora, o filho do Florêncio, o Plácido, é da minha família”, terá respondido o antigo banqueiro, que agora está em fuga e é procurado pela justiça portuguesa para cumprir uma pena de cadeia de cinco anos e oito meses e ficar em prisão preventiva no âmbito do processo em que foi condenado a uma outra pena de dez anos.

“Ele mostrou que tinha o Plácido noutra conta”, analisa agora José Monteiro, que tem acompanhado a família ao longo dos últimos 20 anos, desde que está ao lado de Florêncio de Almeida (pai), como seu vice-presidente na Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros (ANTRAL). Monteiro vai mesmo mais longe na descrição que faz da relação entre Plácido e os Rendeiro. “O motorista conhecia melhor o Rendeiro que a mulher. Ele era motorista 24 horas por dia, era o confidente dele”, diz, lembrando que quando os pais do antigo banqueiro ainda eram vivos e estavam institucionalizados, era Plácido quem tratava de tudo sempre que Rendeiro se ausentava do país.

A ligação dos Rendeiro aos Florêncio, no entanto, só veio a público quando a 8 de outubro deste ano a RTP noticiou que João Rendeiro tinha vendido dois prédios em Campo de Ourique, Lisboa, e dois terrenos rústicos na Murtosa, ao presidente da ANTRAL, em 2015 — mas o inquérito-crime, esse já estava aberto desde o dia 6 de outubro. Os dois prédios foram vendidos por cerca de 500 mil euros (ver infografia), mas a ligação patrimonial entre as duas famílias não se ficava por aqui. Depois desta compra, Florêncio doou um dos prédios ao filho, motorista de Rendeiro, que o vendeu e comprou logo de seguida um apartamento no condomínio de luxo Quinta Patiño, onde por seu turno vivem os Rendeiro. Menos de três meses depois, Florêncio filho e a mulher vendiam o direito de usufruto dessa casa a Maria de Jesus Rendeiro. Por esta altura já o Tribunal da Relação de Lisboa tinha confirmado a pena de cinco anos e oito meses de cadeia aplicada a João Rendeiro.

Para José Monteiro, a ligação de amizade entre os Rendeiro e os Florêncio pode até ser uma explicação para as transações imobiliárias que existiram entre as duas famílias — as palavras de Monteiro sobre Florêncio Almeida são, aliás, quase sempre de muita estima e contrastam com o ódio que o presidente da ANTRAL reúne junto de várias pessoas que com ele se cruzaram. Para o Ministério Público, a circulação de bens entre eles pode configurar um crime de branqueamento e uma tentativa de Rendeiro tentar salvar o património que seria arrestado nos processos crime de que é alvo para ressarcir o próprio BPP e os clientes lesados. Aliás, no processo em que estão a ser investigados estes negócios, a Polícia Judiciária procura também perceber o destino de várias obras de arte desaparecidas entre as 124 que tinham sido arrestadas e de que Maria de Jesus tinha ficado como fiel depositária.

Florêncio tem 77 anos e “uma dinâmica que parece que está ligado às pilhas Duracel”

Um processo que, de acordo com o vice-presidente, não melindra a sua posição na ANTRAL. “Se analisar o Florêncio enquanto dirigente ele tem qualidades que eu admiro. É um homem que vai deixar história dentro da ANTRAL porque ele projetou a associação para níveis impensáveis em 2002. É um homem muito solidário. Não pode ver ninguém em dificuldades que ele ajuda, é sensível à dor e à doença. É um homem muito trabalhador. Tem 77 anos e tem uma dinâmica que parece que está ligado às pilhas Duracel. Ele não pede aos funcionários, ele vai fazer. E é um homem franco, porque faz as coisas e discute-as. Não tem problemas de discutir tudo”, diz. Já quanto à sua vida privada “ele é que sabe”. “Eu aguardo na expectativa”, diz, explicando que o próprio presidente fez uma reunião na ANTRAL para dar explicações à direção logo que o seu nome veio para a praça pública envolvido nos negócios de Rendeiro.