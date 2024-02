Num primeiro olhar, o visitante ficará submerso nas diferentes direções para as quais estas telas apontam. O território visual é referencial e amplo. Há alusões à pintura barroca e neoclássica, mas também um cruzamento inusitado com o surrealismo e o impressionismo. O que vemos é, no entanto, mais singular e diz respeito a uma utilização ambígua da fotografia metamorfoseada em pintura. “A criação de imagens foi sempre uma necessidade de expressão contínua”: é desta forma que Ricardo da Cruz-Filipe (1934) fala, na primeira pessoa (durante uma curta visita à montagem da exposição), da sua obra e do seu percurso ligado às artes visuais, iniciado há mais de 70 anos.

Em vésperas de inaugurar a exposição retrospetiva Cruz-Filipe, Modo de Ver, na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, o artista português que acaba de completar 90 anos de idade, aborda o seu processo como criador de imagens, que agora se dá a ver de forma antológica. É a narrativa visual, consolidada ao longo de décadas, de um “independente”, como ele próprio refere, na história da arte contemporânea portuguesa.

Organizada em conjunto com o artista, que escolheu o título (recorrendo a uma expressão usada por Susan Sontag em On Photography), a exposição apresenta 57 pinturas de Cruz-Filipe que traçam a evolução da sua obra desde a década de 1970 até à última tela, pintada em 2020. Na grande maioria, revela-se a técnica em que se notabilizou e que utiliza telas fotossensíveis, colocando estas criações num lugar híbrido, entre a pintura e a fotografia. Ao deambularmos neste universo pictórico, entramos necessariamente num lugar onde a cultura visual é repleta de metáforas vivas e de contemplações sobre o mundo. Da utilização do óleo e depois do acrílico sobre este tipo de telas, o artista português distingue-se por um processo transformativo de imagens, que começa nas montagens de fotografias projetadas em telas e que são tratadas cromaticamente numa espécie de pós-produção da imagem.

