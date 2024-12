O recrutamento nas redes sociais, as três casas e a agenda de marcações. A rede de prostituição que a GNR desmantelou no norte do país

As mulheres eram aliciadas principalmente no estrangeiro, segundo explicou ao Observador a Comandante do Destacamento Territorial de Torre de Moncorvo, capitão Edna Almeida. “Eram abordadas através de conhecimento de algumas que já cá estavam ou de redes sociais para, no fundo, perceber se tinham interesse em vir para cá”, revela. Na operação de segunda-feira foram encontradas pelo menos 11 — a maioria sul-americana, algumas portuguesas — mas a GNR acredita que seriam muitas mais.

Suspeitos contactavam mulheres “isoladas” e “sem família” através das redes sociais

Oficialmente, as três casas estavam classificadas como espaços de restauração e bebida. Era isso, inclusivamente, que se podia ler nos cartões de clientes que lá foram encontrados durante as buscas realizadas pela GNR esta segunda-feira. No entanto, era lá que as mulheres recrutadas pelos três suspeitos eram alojadas e também onde aconteciam os encontros privados com os clientes.

“As raparigas que trabalhavam nos estabelecimentos vinham essencialmente de fora do país”, indicou a capitão Edna Almeida. A maior parte vinha de países da América do Sul, nomeadamente do Brasil. Eram escolhidas com base nas suas características físicas, mas também pela ausência de relações e um certo isolamento social. “Eram pessoas isoladas, sem família, algumas até com traços mais depressivos”, refere. “Não é que as manipulassem, mas aproveitavam-se dessa fragilidade em proveito do negócio”, acrescenta.