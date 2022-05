O samba, o novo disco e o regresso a Portugal de Martinho da Vila. “Continuar a ser útil depois de morrer é o meu sentido de vida”

Fez 84 anos em fevereiro, desfilou no Carnaval como protagonista no enredo da sua escola de samba, Vila Isabel, está a lançar o seu 51.º disco e o seu 19.º livro. Não se sente cansado? De onde vem tanta disposição?

Não, eu levo tudo numa boa, vou deixando as coisas acontecerem, vou caminhando. Não faço muitos projetos futuros, gosto de trabalhar com as coisas mais próximas possíveis e tudo vai acontecendo naturalmente. Nessa brincadeira, já estou no ativo há muitos anos. A minha energia vem muito do que eu gosto de fazer, quando você faz um trabalho que gosta não se cansa muito, eu termino uma coisa sempre querendo fazer mais. Por exemplo, fazer show é algo que gosto bastante, o palco é um lugar onde eu me sinto bem, troco energias com as pessoas, me emociono, me divirto, é mesmo onde exerço o meu ofício. Tudo isso me dá ânimo e vontade de continuar.

Ainda fica nervoso quando sobe ao palco?

Não sou muito de ficar nervoso, acho que consigo dominar bem as minhas emoções e todas as tensões à minha volta. Só fico mais apreensivo quando não sei se as coisas estão bem no palco, mas como normalmente vou com bons músicos, uma boa equipa de som, isso não acontece. Tento sempre de ir antes, faço uma testada e vejo que está tudo direitinho, aí eu relaxo e vou tranquilo. Se eu não souber se as coisas estão bem, já vou com receio, no palco quem tem que resolver problema é sempre o artista.

Diz que o seu segredo é levar a vida devagar. Como é que torna isso possível num mundo tão rápido como o que vivemos hoje?

Acho que consigo travar um pouco o tempo. O que faz a vida acelerar muito atualmente é o telemóvel, eu uso ele muito pouco, não tenho whatsapp nem redes sociais, quando me perguntam o número para isso dou o da minha mulher ou da secretária. Fazendo as coisas devagar, você consegue fazer mais coisas, eu acredito isso. Também é muito bom não tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, por exemplo, quando estou fazendo um disco, a minha vida é o disco, quando faço show, me foco só naquele momento. Se me perguntarem sobre outra coisa, eu não estou nem sabendo responder.

Estudou química, chegou inclusive a trabalhar nessa área, e depois passou pela guerra como militar. Como é que a música chegou até a si? Ou ela sempre esteve presente?

Comecei na música por acaso, nunca pensei em ser artista ou propriamente um cantor. No final dos anos 60, mais precisamente em 1967, participei num festival de música porque gostava muito de compor e criar coisas novas. Mandei uma música, ela foi classificada, mas o interprete, o Jamelão, cantor muito famoso na época, teve que viajar e acabei por ser eu a defender a música no palco. A gravadora gostou e me convidou para ser cantor. Quando eles me chamaram lá, pensei que alguma cantora queria gravar um tema meu, até levei algumas letras comigo, mas aí me fizeram essa proposta e eu falei logo que não queria ser cantor. Acabaram por me convencer, gravei o primeiro disco, Casa de Bamba, e estou aqui até hoje. Geralmente quem pensa ou deseja em ser um artista tem alguém como meta, um ícone, um exemplo, uma referência, eu não tinha isso. Tive que me virar, fiz do meu jeito, cheguei diferente e deu certo.

Nos anos 70 levou o samba para a MPB numa altura em tudo era muito setorizado e engavetado. A sua base continuou a ser sempre o samba, acha que há futuro para ele depois de Martinho da Vila?

O Nelson Sargento dizia: “o samba agoniza, mas não morre”. Há futuro para o samba, com certeza. Aqui no Brasil vejo muitos grupos jovens que cantam samba em cada esquina, eles garantem os próximos tempos. Eu também cresci assim, ouvindo coisas e misturando tudo. Há uma geração que me segue muito, que até de outras áreas da música. Lembro-me, por exemplo, de um cantor que já morreu, o Chorão. Fui fazer um show numa cidade e me encontrei com ele no restaurante, ele se aproximou de mim e disse: “quando eu comecei, queria fazer igual a você”. Veja bem, ele cantava a música dele, muito diferente da minha, mas usando o meu jeito de estar no palco, isso é extraordinário. Eu me aproximo muito das novas gerações, estou atento ao que elas fazem porque o segredo da jovialidade é conviver com a juventude. Os amigos dos meus filhos são todos meu colegas, a gente troca energia, experiências, vivências, isso é bom, é muito bom. Eu já tenho essa idade toda, mas quando passo na rua todos me chamam “Oi Martinho”, “Oi da Vila”, “Oi devagar”, quando alguém diz “Oi, senhor Martinho. Como vai?”, eu estranho e nem olho.