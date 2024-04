OJ Simpson (1947-2024): era uma vez na América

A vida de OJ não fora perfeita: o pai vivia uma vida dupla enquanto empregado da Reserva Federal e drag queen; mais tarde assumiu-se como gay, tendo morrido de SIDA em 1986. Nenhum destes factos era conhecido do grande público quando, a 17 de junho de 1994, OJ foi alvo da maior perseguição automóvel da história da televisão.

Na sequência do assassinato da sua ex-mulher e do seu amigo, OJ tornou-se de imediato suspeito da polícia; no dia 17 ele devia apresentar-se às autoridades – ao invés, fugiu de carro, armado com uma pistola que apontou à própria cabeça, ameaçando matar-se se não lhe permitissem voltar a casa. Estavam a decorrer as finais da NBA e a emissão foi interrompida para se transmitir a perseguição em direto. Crê-se que 94 milhões de pessoas tenham assistido ao inusitado evento (que terminou com a prisão de OJ).

E isto foi apenas o início, porque depois veio o julgamento – e de modo a que fique claro o impacto que o que se passou naquele tribunal teve na cultura popular americana, convém lembrar que um dos advogados de defesa de OJ era Robert Kardashian, que ficou tão conhecido que posteriormente teve direito a uma série de TV sobre a vida da sua família, Keeping Up with the Kardashians, na qual surgiam a sua ex-mulher Kris Kardashian e as filhas (Kourtney, Kim, Khloé, e Rob), que entretanto se haviam tornado estrelas mediáticas (ninguém sabe muito bem porquê).