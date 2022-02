Os 6 choques que o conflito na Ucrânia vai causar nas economias

Energia. Portugal está longe do olho do furacão, mas não escapa aos preços caros

A crise energética está na primeira linha dos impactos da escalada na Ucrânia. Para já, os reflexos sentem-se nos preços: do gás natural, mas até mais do petróleo, agravando uma escalada que já se verificava nos últimos meses por causa da retoma económica e aumentando a pressão sobre os preços de produtos alimentares e serviços. Mas a grande preocupação tem mais a ver com o abastecimento. A Rússia fornece 40% do gás à Europa e Putin tem garantido que irá continuar a fazê-lo. Mas, em conflitos passados, não hesitou em usar o gás como arma, reduzindo fornecimentos a alguns países da esfera na antiga União Soviética, o que por sua vez teve impacto em estados da Europa central.

Nesta crise, a Europa está mais bem preparada para responder a eventuais ruturas ou falhas no abastecimento e a estratégia de diversificação de fornecedores está a ser comandada ao nível da Comissão Europeia. Mas apesar de alguns países como os Estados Unidos estarem disponíveis para reforçar as exportações, aproveitando os preços altos para fazer negócio, há limitações várias, a começar pelas infraestruturas de transporte e distribuição do gás — os navios que trazem o gás liquefeito até à Europa e os gasodutos que os transportam pelo continente.

Portugal, em conjunto com Espanha, podia fazer parte da solução, já que a Península Ibérica tem oito terminais de gás natural liquefeito cuja capacidade ultrapassa em muito as necessidades dos dois mercados, mas a fraca interligação com França não permite fazer da Ibéria uma alternativa, como referem os autores de uma publicação colocada no think tank Bruegel com o título: “Pode a Europa sobreviver sem dor se não tiver o gás russo”?

Ainda assim a resposta a esta pergunta não será a mesma, agora quando o inverno está a chegar ao fim, do que seria, por exemplo, no outono, período onde a procura por gás natural é maior, antecipando o inverno. Considerando que a Europa atravessou um inverno menos frio, os analistas da Bruegel consideram que a economia europeia aguentaria cortes significativos no abastecimento do gás russo, ainda que com algumas dores: reduzindo a procura industrial (com a suspensão da produção por parte de grandes produtores) ou a procura por parte do setor elétrico.

Portugal está pouco exposto ao gás russo e tem assegurado o abastecimento que necessita, pelo menos para já, como afirmou ao Observador o secretário de Estado da Energia. João Galamba reconhece contudo que a economia não pode fugir ao risco do preço mais alto que irá afetar não só o gás, mas também a eletricidade que é gerada a partir do gás e que tem sido a grande responsável pelas cotações recorde atingidas no mercado grossista ainda antes da crise ucraniana.

A exposição da economia portuguesa ao preço do gás natural pode ser ainda agravada por causa da seca que se vive em Portugal e que está a condicionar a produção de eletricidade a partir das barragens, obrigando a usar mais centrais térmicas o que no caso nacional pode significar a necessidade de maior consumo de gás.

Agricultura. O “celeiro da Europa” a quem Portugal compra 18% dos cereais que consome

A lista dos principais produtos exportados pela Ucrânia ajuda a explicar por que razão o país ganhou a alcunha, ao longo da última década, de “celeiro da Europa”. Segundo dados do Observatório de Complexidade Económica (criado no MIT, nos EUA), o milho é o principal produto exportado pelo país (em 2019, num volume equivalente a 4,77 mil milhões de dólares), com os óleos de sementes a aparecer em segundo lugar e o trigo em quarto.

A iminência de um conflito está a deixar os mercados nervosos e os sinais começam já a ser evidentes também no caso dos cereais. De acordo com a Bloomberg, os contratos futuros de trigo duro vermelho de inverno, no mercado de Chicago, atingiram máximos de 2012, subindo 2,3% esta quarta-feira depois de um salto de 6% na terça-feira. Tudo pelo agudizar da tensão e a preocupação quanto a possíveis constrangimentos nos mercados ucraniano e russo. Aliás, os dois países representam praticamente um quarto das exportações globais de trigo.

Com possíveis constrangimentos a trocar as voltas aos importadores, “o preço pode facilmente duplicar”, disse Carlos Mera, do holandês Rabobank, ao The Wall Street Journal. Mas mesmo um conflito menor, que não passe muito além da fronteira, pode fazer escalar os preços, já por si pressionados pela pandemia.

O problema agrava-se porque as regiões ucranianas que mais trigo produzem, assim como os portos que transportam os cereais para alguns dos principais destinos, estão localizadas perto das zonas separatistas pró-russas, foco de maior tensão. O The Wall Street Journal lembra, a propósito, que quando a Rússia anexou a Crimeia em 2014, os preços do trigo dispararam cerca de 25% em dois meses perante as preocupações de possíveis interrupções no fornecimento com origem no Mar Negro.

Acontece que, segundo o Departamento de Agricultura dos EUA, 95% das exportações de trigo da Ucrânia são transportadas através do Mar Negro, cuja atividade pode ficar condicionada com um conflito na região. Os principais importadores dos cereais ucranianos — o Egito (15%), a China (11,3%) e Espanha (9,81%), em 2019 — podem acabar por ter de procurar alternativas, assim como muitos países do Médio Oriente e norte de África que dependem dos cereais importados para alimentar a população.

O problema para Portugal — que apenas recebe 1,74% dos cereais exportados pela Ucrânia, mas que tem na Ucrânia a principal fonte de milho — será se essas alternativas forem algumas das fontes de abastecimento do mercado português. A consequência pode, também aqui, ser o aumento dos preços. Segundo os dados do Observatório, a Ucrânia é o segundo principal país a abastecer Portugal com cereais (18,4%), depois de França (20,7%) e antes do Brasil (14,6%).

No caso do milho, o problema poderá ser mais grave. É que Portugal tem na Ucrânia o principal fornecedor de milho, comprando àquele país 40,1% do milho que consome. Os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) revelam, aliás, que Portugal importou mais de 152 milhões de euros em cereais da Ucrânia em 2021.

Ao Observador, o secretário-geral da Associação Nacional de Armazenistas, Comerciantes e Importadores de Cereais e Oleaginosas (ACICO), José Miguel Ascensão, defende que, a verificar-se um conflito, aliado a um agravamento das sanções do Ocidente, no setor dos cereais os mercados mais afetados em Portugal serão, precisamente, do trigo e do milho.

“Naturalmente, a interrupção das importações do Mar Negro vai ter uma repercussão imediata nos preços e na disponibilidade destes produtos e de outros desta origem, como cevada, girassol, etc.”, observa.

O efeito pode, por arrasto, chegar aos preços do pão, da carne, do leite e dos ovos. “Esta interrupção das importações desta origem, aliada a todos os problemas logísticos que se verificam desde 2020 e 2021 a nível mundial, disponibilidade de navios e custo dos fretes, vai ter um impacto profundo nos preços e disponibilidade das matérias-primas com a correlativa repercussão nos preços do pão, carne, leite e ovos”, afirma.

A ACICO não prevê que se chegue a um ponto de escassez de cereais em Portugal. José Miguel Ascensão nota, porém, que os cereais comprados à Ucrânia e à Rússia têm como principal destino a alimentação animal. As fontes alternativas seriam outros países exportadores como os EUA, Brasil, Argentina, África do Sul e Austrália.

Não só os compradores da Ucrânia podem sentir os estilhaços de um conflito. A Rússia completa o top 5 das suas exportações, precisamente, com o trigo. No início dos anos 80, em conjunto com o milho, o trigo representava dois terços das exportações dos EUA para a URSS (União Soviética). Com o colapso do bloco soviético, o país removeu barreiras aos negócios permitindo aos produtores entrar nos mercados internacionais e investir em tecnologia. Agora, é a Rússia a principal exportadora mundial de trigo (a Ucrânia, segundo o Observatório, é a quinta).

E para quem exporta a Rússia o trigo? Sobretudo para o Egito (31,3%), a Turquia (17%) e o Bangladesh (6,44%). Especificamente na Europa, é a Letónia que mais beneficia das exportações russas de trigo, antes da Bielorrúsia e da Grécia.

No caso português, os cereais são apenas o 11.º produto mais importado da Rússia. Em primeiro lugar aparecem os “combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais”, assim como o “ferro fundido, ferro e aço” e “peixes e crustáceos, moluscos e outros invertebrados aquáticos”. As exportações de Portugal, por sua vez, não deverão ser fortemente afetadas por eventuais disrupções na Ucrânia e na Rússia, de forma geral. Os dois países não estão no top 10 de parceiros de negócio.

Sistema financeiro. Exposição direta não é grande, mas SWIFT pode ser um problema

As relações do sistema financeiro internacional com a Rússia reduziram-se nos últimos anos, com a generalidade dos bancos do Ocidente a baixar a exposição ao país e às suas empresas, no contexto das sanções que lhe foram aplicadas após a anexação da Crimeia (em 2014). Desde essa altura, os EUA e a Europa procuraram limitar o acesso dos bancos e empresas russas ao sistema financeiro ocidental – bem como alguns indivíduos que foram colocados em “lista negra” – o que levou a que hoje as ligações diretas não sejam muito significativas.

Segundo dados do Banco de Pagamentos Internacionais (mais conhecido pela sigla anglo-saxónica BIS), os bancos de Itália, França e Áustria são aqueles que têm maior exposição à Rússia, com os bancos dos dois primeiros com uma exposição equivalente a 25 mil milhões de dólares (cada um) e os austríacos 17,5 mil milhões.

Todos estes países têm bancos com presença na Rússia (incluindo o UniCredit e o Société Générale), o que explica que concentrem boa parte da exposição mundial ao país – que, segundo o BIS, equivale a 121,5 mil milhões de dólares. Os bancos portugueses, de acordo com os mesmos dados, têm uma exposição de 149 milhões.

O Observador questionou os principais bancos em Portugal sobre o grau de exposição à Rússia (e à Ucrânia). O BPI respondeu que “o banco não tem qualquer exposição direta ou indireta a ativos russos e/ou ucranianos”, na mesma linha do que disse a Caixa Geral de Depósitos. Já o MillenniumBCP, que tem uma importante presença na Polónia, indicou que “o grupo Millennium não tem exposição relevante às geografias referidas”, isto é, Rússia e Ucrânia. O Novo Banco não respondeu até à publicação deste trabalho.

Esta quarta-feira, a agência Bloomberg noticiou que o BCE está a pedir aos bancos da zona euro para fazerem uma espécie de “teste de stress” – ou seja, os bancos que têm exposição à Rússia devem escrutinar os próprios balanços para estimar que impacto podem ter eventuais cenários diplomáticos ou, mesmo, militares.

Para já, as novas sanções aplicadas pela União Europeia esta quarta-feira incluem limitações ao acesso de empresas e bancos russos aos mercados de capitais da Europa – seja para participação no mercado primário (emissão ou compra de novos títulos) seja para o mercado secundário (transação de títulos existentes).

Mas o principal receio em relação à Rússia, sobretudo se as sanções voltarem a ser reforçadas ou o conflito assumir proporções mais graves, está relacionado com o impacto que pode haver nos sistemas de pagamentos mundiais. O líder do Financial Stability Board, uma espécie de supra-regulador financeiro criado pelo G20, avisou ainda no final da semana passada que o Ocidente tem de “pensar duas vezes” antes de impor sanções mais duras à Rússia.

Citado pelo Financial Times, Klaas Knot sublinhou que se a Rússia for vetada do SWIFT, o sistema que é o “coração” dos pagamentos mundiais, isso “poderá resultar numa disrupção grave nos fluxos de pagamentos – temos sempre de pensar duas vezes e estar conscientes das consequências”.