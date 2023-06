Pedro Nuno Santos chegou para ficar dez horas (acabou por ficar oito) no Parlamento e mais uns anos na política nacional. Foi o próprio que classificou esta audição na comissão parlamentar de inquérito à TAP como a “mais difícil” e como aquela que trazia “temas desconfortáveis” para si. Ao mesmo tempo que revelou que “ansiava” por ela há muito tempo, pela “oportunidade de poder falar” e poder seguir caminho. Não foi por acaso que antes de a audição acabar atirou que está de regresso ao lugar de deputado no dia 4 de julho. É o passo seguinte e o fim do luto de seis meses que fez, depois da traumática saída das Infraestruturas.

O regresso político já tinha começado a ser preparado na semana anterior, na audição parlamentar na comissão de Economia, este foi o segundo round e aquele em que mais pesos pendiam (e pendem) sobre o ex-ministro. Pedro Nuno diz que não é “candidato a nada”, mas a sua prestação mostra, mais uma vez, que a ambição de vir a liderar os socialistas continua no mesmo sítio. Mesmo ao lado de problemas com que vai ter de passar a conviver e que o socialista tentou aplacar, ora desviando as decisões do decisor político (ele mesmo), ora assumindo erros, ora garantindo que é mais formal do que pareceu e até que, nisso, é diferente de Galamba. E sem nunca confrontar o primeiro-ministro.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.