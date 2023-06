Houve um momento em que Mariana Mortágua, a deputada coordenadora do BE, acusou o PS de ser “o partido que mais privatizou em Portugal”, enumerou a EDP e a PT, e Pedro Nuno Santos, na ponta de lá da mesa da sala da comissão parlamentar atirou um “fez mal”. Dúvidas houvesse sobre o estado das ambições futuras de Pedro Nuno e esta manhã, na audição parlamentar sobre a TAP, teriam ficado totalmente dissipadas. O ex-ministro fintou querelas e surgiu muito alinhado com o atual Governo, mas também a deixar sinais sobre o que o separa deste PS, a firmar o seu legado nas Infraestruturas e a cravar a sua linha ideológica no palco político. O seu plano continua em marcha.

O estilo foi comedido, ainda que tenha entrado na sala a provocar o PSD, atirando aos deputados à sua direita, entre risos, um “tiveram saudades minhas? Podem admitir”. A partir daí seguiu alinhado com o seu plano. E com alguns recados que foi diluindo em silêncios, ironias e reticências. O primeiro grande silêncio — ou “disciplina” como lhe chamou — foi sobre o assunto que mais queima o Governo nesta altura: a situação de João Galamba, do seu ex-adjunto Frederico Pinheiro (que antes disso trabalhara com Pedro Nuno) e o episódio do Ministério das Infraestruturas.

“Não vale a pena estar em ansiedade. Vamos estar muito tempo juntos” na próxima semana na comissão parlamentar de inquérito. Pedro Nuno volta ao Parlamento a 15 de junho para nova audição, dessa vez no inquérito, e já sabe que aí está “para aí umas dez horas” a responder aos deputados sobre esse tema mais sensível. Este primeiro tempo foi para se resposicionar no terreno, depois de cinco meses afastado.

