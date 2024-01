A ideia não é “inventar a roda”, mas antes “pô-la a girar mais rápido”. Em plena preparação do programa eleitoral para as eleições de março, Pedro Nuno Santos lança-se agora às medidas com que vai tentar concretizar aquele que tem sido o seu lema: quer continuar o legado de quem o antecedeu, mas juntar-lhe um “novo impulso”. Foi o que tentou fazer este sábado, anunciando já uma bateria de propostas para tentar mostrar que, oito anos de governação depois, o PS continua fresco e com ideias para apresentar — ao contrário, argumenta, do PSD e da nova-velha Aliança Democrática.

O fórum de discussão do programa eleitoral, que decorreu durante a tarde no Porto, trouxe assim várias medidas concretas. Desde logo, a promessa de mexer na mais controversa condição de acesso ao Complemento Solidário de Idosos: se for primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos promete que os rendimentos dos filhos destes idosos deixarão de ser tido em conta para acederem ao apoio. É uma proposta particularmente importante para o PS num momento em que a AD de Luís Montenegro admite querer “reconciliar-se” com o eleitorado pensionista, faixa cujo apoio perdeu na época da troika.

Ora os socialistas querem assegurar que continuam a agarrar o apoio dos mais idosos, e por isso Pedro Nuno dedicou-se, além do anúncio da proposta em si, a ‘malhar’ no PSD: disse que os socialistas não precisam, ao contrário do PSD e do CDS, de se “reconciliar” com os idosos porque têm com eles uma relação de “confiança e respeito”; que os mais velhos foram mesmo “os cidadãos mais mal tratados pelo PSD e pela AD”; e explorou possíveis desconfianças nesse eleitorado, ao lembrar que o PSD tinha prometido em 2011 não cortar pensões — “só que a primeira coisa que fizeram foi exatamente o contrário: cortar as pensões dos nossos reformados e pensionistas”.

