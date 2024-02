Vítor Pereira preparava-se para ver a filha, quando dois homens, armados com Kalashnikov, se aproximaram e dispararam. O ataque, no sábado de carnaval, no Bairro dos Navegadores, em Porto Salvo, acabou por ser gravado em vídeo pelos vizinhos e as imagens começaram a circular. O crime daquela noite foi de uma violência pouco comum, tanto no bairro como no país. O cabo-verdiano de 35 anos não era presença habitual naquela rua, mas quem planeou assassiná-lo sabia bem onde tinha de estar àquela hora, acredita a Polícia Judiciária. Tudo aconteceu em segundos. No final, os autores fugiram e o corpo de Vítor ficou estendido no chão, no hall do número 8 da rua Gonçalo Afonso.

Ao fim de poucos dias de investigação, o puzzle deste assassinato com recurso a armamento de guerra começa a ficar completo. Para a Judiciária, apurou o Observador, é já praticamente certo que a vítima se dedicava ao tráfico de droga. Apesar de ter já uma posição de relevo — é descrito como um “player relevante e violento” –, terá tentado disputar território com uma associação criminosa internacional.

“Em causa está um esquema entre a Europa (em que Portugal surgia como ponto de passagem de droga, cocaína) e o Brasil, a América Latina”, explicou uma fonte conhecedora da investigação, adiantando que se tratou de “crime puro e duro” relacionado com o tráfico de grandes quantidades de droga.

