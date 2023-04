Vamos carregar no botão de pausa e parar o filme, mesmo que ele ainda esteja longe do final. O frame congelado, ou a fotografia instantânea deste momento, parece favorável à Ucrânia. Mas basta andar um bocadinho para a frente, ou para trás, para a realidade mudar completamente. Com a ajuda de uma lupa, o que se vê nos detalhes deste enquadramento, resume-se em quatro pontos.

Em Portugal, Lula da Silva, recém-empossado Presidente do Brasil, “deplorou” a violação da integridade territorial da Ucrânia pela Rússia. Pela primeira vez de visita à Índia, desde o início da guerra, a vice-ministra ucraniana dos Negócios Estrangeiros levou uma carta do seu Presidente ao primeiro-ministro indiano. Por videoconferência, Volodymyr Zelensky reuniu-se, também pela primeira vez desde 24 de fevereiro de 2022, com o Presidente da China. Na África do Sul, o Presidente Cyril Ramaphosa parecia pronto para se desvincular do Tribunal Penal Internacional — que emitiu um mandado sobre Putin —, mas o seu gabinete foi rápido a explicar que Ramaphosa tinha sido mal interpretado.

Brasil. Índia. China. África do Sul. Se juntarmos a estes quatros países a Rússia (e a encaixarmos entre Brasília e Nova Deli) temos iniciais suficientes para escrever BRICS, o acrónimo do bloco das principais economias emergentes do mundo.

