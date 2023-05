O vice-ministro da Defesa da Ucrânia, Volodymyr Havrylov, disse, este domingo, que a contraofensiva que o país vai começar em breve vai fazer com que a Rússia “entre em pânico”. “Veremos muito pânico”, preconizou.

Numa entrevista ao Independent, Volodymyr Havrylov denunciou que a propaganda russa transmite uma “imagem falsa sobre o que está a acontecer no terreno”. “Esta guerra será ganha no terreno, não em ecrãs de televisões, nem na internet.”

Volodymyr Havrylov argumentou que o Kremlin tem escondido o número das perdas da Rússia neste conflito — e isso não será mais possível com o início da contraofensiva, quando a Ucrânia reconquistar territórios e o número de mortes aumente.

“Não se pode enganar o povo por muito anos”, atirou Volodymyr Havrylov, que prevê que a população russa tenha noção do número elevado de “mortos e feridos”. “Não se pode esconder a morte do filho, do marido ou do irmão. Eles [os russos] vão sofrer as consequências.”

Para Volodymyr Havrylov, não seria de “surpreender” que um dia aconteça qualquer episódio que “contribua para o colapso imediato da estratégia russa, dos seus militares, ou da sua economia”.