PS com ajuda do Chega inflige derrotas ao Governo e consegue extra para as pensões

A derrota estava pré-anunciada, só faltava que fosse oficializada. As pensões — mais concretamente, o aumento adicional que opôs PS e Governo durante as negociações do Orçamento e já depois de entregue o documento — prometiam ser um dos temas-quentes do último dia de votações na especialidade. E foram, embora não sozinhas, já que para o encerramento estavam ainda reservados outros dossiês que muitas discussões têm levantado. E em várias linhas da frente o Governo acabou derrotado — e duas das vitórias importantes acabaram inscritas no Orçamento através de propostas de alteração do PSD/CDS.

Mas as coligações negativas que permitiram aprovações à revelia dos partidos que suportam o Governo chegaram com estrondo e depois de muitos apelos do Executivo apelando à responsabilidade. E com Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças, como testemunha (esteve presente na votação na especialidade, o que não é habitual). Nas pensões ou nas autorizações legislativas, a derrota chegou por votos conjuntos das oposições. E das cerca de 250 propostas de alteração aprovadas, cerca de 100 foram conseguidas apesar dos votos contra do PSD e do CDS.

Foi o que aconteceu com o aumento adicional de 1,25 pontos percentuais para pensões até três IAS (cerca de 1.500 euros) proposto pelo PS e aprovado à revelia dos partidos do Governo e da IL, com a abstenção do Chega a viabilizar a bandeira socialista. Este foi um dos temas que expôs as divergências entre PS e o Governo, que acenou por diversas vezes com o desequilíbrio das contas públicas e prometeu para meados do ano um possível bónus semelhante ao que foi pago (de uma só vez) em outubro, caso as contas públicas o permitam. Para os socialistas, os aumentos devem ser permanentes e não temporários, mas as duas propostas (o aumento extra de 1,25 p.p. e a avaliação da viabilidade de um bónus a meio do ano) acabariam aprovadas.

Pelo caminho ficaram todas as propostas de aumentos das pensões dos restantes partidos — a do PCP que previa uma atualização de todos as pensões em 5%, com um mínimo de 70 euros; a do Bloco apontava para aumentos de, pelo menos 50 euros, deduzido o valor da atualização regular anual; e a do Livre que queria aumentos diferenciados consoante os escalões das pensões.

Outra derrota que se avizinhava provável concretizou-se nos pedidos de autorização legislativa que o Governo inscreveu na proposta de Orçamento do Estado e que não passaram no crivo da Assembleia da República. A oposição chamou-lhes “cheques em branco” ou uma “carta branca” que o Executivo queria para legislar sobre o que entendesse na função pública e no IVA da construção. Mas essas “cartas” (ou “cheques”) acabaram rasgadas.

Parlamento rasga “carta branca” ao Governo na função pública e no IVA da construção

Uma das grandes derrotas do dia (e da batalha do Orçamento) foi nas autorizações legislativas — sobre a função pública e o IVA da construção. A esquerda já tinha sinalizado ser contra a “carta branca” que o Governo estava a pedir para legislar na função pública. E a proposta da AD que deu mais detalhes sobre os objetivos do Governo, bem como as declarações dos sindicatos que começaram a negociar o dossiê com a secretária de Estado que tutela a função pública, não apaziguaram os ânimos. O Bloco, aliás, tem defendido que estas matérias devem ser competência da Assembleia da República e o PS chegou a admitir que os pedidos do Governo seriam ilegais.

Especificamente sobre o sistema de avaliação de muitos funcionários públicos (o SIADAP), os deputados rejeitaram a proposta do Governo que previa um projeto-piloto para rever, entre outras coisas, os critérios e as quotas para atribuir prémios de desempenho. Bloco, PCP, Livre, PS e PAN votaram contra, o Chega absteve-se.

Já em relação às restantes matérias (férias, regime de doença, greve e mobilidade da função pública) foi aprovada uma proposta do Bloco que elimina os pedidos de autorização legislativa do Governo. Neste caso, votaram contra a AD e a IL; o Chega absteve-se. Isto não quer dizer necessariamente que as alterações não possam ir adiante — não poderão é prosseguir através dos pedidos de autorização legislativa inscritos no Orçamento.

No IVA da construção, a história foi idêntica. A oposição também dizia que se seria um “cheque em branco” ao Governo e PS, Livre, PCP e Bloco, com as abstenções do Chega e do PAN, travaram a medida. IL e AD ficaram isolados e, assim, caiu o pedido do Governo para legislar sobre a revisão da taxa de IVA reduzido para as empreitadas de construção ou reabilitação de imóveis de habitação definidas segundo critérios estabelecidos pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da habitação.

Em matéria de autorizações legislativas — e depois de uma discussão sobre se a proposta do Chega para avançar com uma poderia ser votada — o partido de André Ventura viu essa intenção chumbada. O Chega queria dar ao Governo autorização para pedir à Comissão Europeia para reduzir a taxa de IVA sobre os combustíveis de 23% para 13% (isto numa altura em que Bruxelas pede o fim dos apoios aos combustíveis). O PS absteve-se, o que a par dos votos contra da AD, PAN, Livre e PCP chumbou a intenção.

Governo ainda mais derrotado sobre a RTP

Foi um dos temas grandes do primeiro dia de votações – e uma das derrotas do Governo sobre um tema que nem levou ao Orçamento. A manutenção da publicidade na RTP voltou esta quinta-feira às votações, e os deputados voltaram a deixar claro que são contra o fim dos anúncios como fonte de receita da televisão pública. Com uma nova coligação negativa, foi aprovada a proposta do PCP, que prevê que esta manutenção fique expressa mesmo na negociação do contrato de concessão do serviço público com a RTP.

Esta é uma proposta mais abrangente do que a do BE que já tinha sido aprovada, e que referia apenas que “em 2025, durante o período de vigência do presente Orçamento do Estado, o Governo não impõe qualquer redução da publicidade comercial das grelhas da RTP”.

O PCP vai bastante mais além e pode colocar uma barreira nas pretensões do Governo, que criticou a inclusão deste tema no OE e disse, pela voz do ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, que será precisamente no âmbito do contrato de serviço público “a ser celebrado entre o Governo e a RTP” que esta medida vai ser efetivada. Ora a proposta do PCP deixa claro que da negociação do contrato de serviço público “não pode resultar uma redução da percentagem de publicidade comercial do serviço de programas de televisão generalista que tem o objetivo de satisfazer as necessidades formativas, informativas, culturais e recreativas do grande público”. Só a AD votou contra.

Também neste último dia de votações foi aprovada uma proposta do Livre para a manutenção da publicidade na RTP. Esta determina que “os espaços comerciais não podem exceder os seis minutos por hora nos serviços de programas de televisão”.