PSD e Chega mais próximos de acordo na Madeira

“Temos a saída de Miguel Albuquerque como principal bandeira, mas temos de dar a importância que os madeirenses e os portosantenses têm nesta equação”, insiste o presidente do Chega/Madeira, que “não quer dizer que o Chega ceda na hipótese de Miguel Albuquerque” fora do Governo Regional para aprovar o programa, mas reconhece que há um momento em que alguém vai ter de ceder. “Não estou a dizer que é o Chega, mas poderá ser. É preciso uma atitude madura e responsável e Miguel Albuquerque não a está a ter”, realçou o líder regional do partido.

Questionado sobre se essa possibilidade não vai contra tudo aquilo que foi dito pelo Chega até agora, nomeadamente por André Ventura (um “não é não” à presença de Albuquerque), Miguel Castro não tem dúvidas de que “obviamente sim” e promete que o partido “continuará a dizer que não”, ainda que as suas palavras deixem tudo em aberto: “Vamos chegar a um ponto em que alguém vai ter de ceder.”

Depois da reunião dos partidos (aqueles que aceitaram) com o Governo Regional, Miguel Castro entende que “Miguel Albuquerque continua a dizer que não se afasta” e mesmo que o Chega continue a ter “um problema com a equação Miguel Albuquerque” será preciso haver uma solução. “O Chega não pode permitir que Miguel Albuquerque bloqueie a Madeira e quando fica tudo bloqueado temos de pensar”, sublinha o presidente do PSD/Madeira, reiterando que o arquipélago “não pode parar por birra e teimosia de Miguel Albuquerque”.

De resto, Miguel Castro considera que o atual presidente do Governo Regional tem uma figura “desgastada pelo tempo e pelo próprio partido” que fará com que “mais tarde ou mais cedo” acabe por ter de deixar o cargo — “Miguel Albuquerque arcará com as consequências”. Até lá, o Chega assegura que não alcançou qualquer acordo com o Governo Regional, aguarda pelas cedências que Albuquerque fará no programa, dando especial relevância à necessidade de uma auditoria às contas da região e a criação de um gabinete de combate à corrupção com autonomia, e continua a sonhar com a saída do presidente do PSD/Madeira.

Apesar disso, Miguel Castro reconhece que o partido está “hoje mais próximo do fim das negociações” e “visto que o PSD começou a ceder o Chega também começará a ceder“. “Não quer dizer que no final, se as negociações não forem satisfatórias, o Chega não diga ‘não'”, esclarece, deixando claro que “os dois lados têm de ganhar” e assegurando que o Chega “não pode permitir que por capricho de um homem a Madeira fique bloqueada”.

No mesmo sentido, o Chega critica ainda os outros partidos da oposição que “não querem assumir responsabilidade” e “preferem fait divers e demagogias” em vez de “pressionar Albuquerque até ao fim”. Para Castro, “ou se faz política séria ou andamos a brincar às partidarites” e afirma que PS e JPP tem “têm grande responsabilidade política, não apareceram [na reunião] e não querem negociar”. Por isso, no final do dia, o partido pode bem preferir vestir o fato de adulto na sala e mostrar-se como “responsável” do que deixar cair Albuquerque e poder arcar com as consequências dessa decisão. Nomeadamente nas urnas.

Miguel Castro acredita, pelo que tem sentido nas ruas, que os madeirenses não querem novas eleições e também nesse medir de pulso entende ser importante que o Chega tenha a tal atitude que considera de “responsabilidade”. E admite mesmo que a decisão possa “custar alguns eleitores”, mas está confiante de que esses podem ser superados com um “bom trabalho parlamentar”.

PSD/M acredita que Chega vai ceder. “Eles andam nos cafés como nós”

O PSD/Madeira acredita mesmo que o Chega vai ceder e que as negociações desta segunda-feira são um primeiro sinal nesse sentido. Fonte social-democrata disse ao Observador que, ao contrário do que sugeriu o PS, “estas reuniões não foram para inglês ver”. A mesma fonte admite que, no passado, foram feitos contactos para passar uma mensagem “mais simbólica” de abertura negocial, mas que “desta vez a negociação é sincera” e que acredita “que há uma verdadeira hipótese de haver acordo”.

Outra fonte do PSD/M diz ao Observador que “o Chega também anda nos cafés a ouvir o mesmo que nós ouvimos. E o que ouvimos é que as pessoas não querem eleições”. A mesma fonte diz que “o Chega corria o risco de desaparecer se fosse agora a votos porque as pessoas não iam perdoar eles não apoiarem o Governo”.