Qual o futuro da Incrível Almadense e dos pequenos clubes e espaços culturais? “Nós também fazemos serviço público”, dizem

Tal como Os Infantes em Beja, dizem que programar no interior “acarreta sempre mais despesas do que no litoral”. Além disso, assumem o desafio que é manter uma equipa. “Viseu sofre muito de emigração e de migrações internas, as pessoas vão para outras cidades. Isso faz-nos perder equipa, público e artistas. Na altura do Natal, por exemplo, consegues perceber a quantidade de gente que é de cá mas não vive cá. São pessoas que poderiam ser o nosso público ou que poderiam colaborar connosco.”

Nuno Leocádio refere ainda que têm sentido a necessidade de “combater o conservadorismo que singra por Viseu”. “Quando fazemos, por exemplo, colaborações com a plataforma Já Marchavas, que organiza a Marcha LGBT em Viseu, é quando surgem as queixas de ruído e as mensagens de ódio.”

Como manter um espaço cultural destes na Madeira? O caso do Barreirinha Bar Café

Se dinamizar concertos no interior do país representa uma série de desafios, o que dizer da ilha da Madeira? É o que o Barreirinha Bar Café, no Funchal, tem vindo a fazer há mais de uma década. “Somos uma região ultra-periférica da Europa e de Portugal. Portanto, temos grandes dificuldades com tudo o que seja custos para trazer artistas — as viagens, a estadia, a alimentação, é completamente diferente”, conta Fábio Remesso, programador, produtor e um dos sócios da empresa, que também integra a equipa do festival madeirense Aleste. “Estar em Coimbra ou Braga, apesar de tudo, é completamente diferente de estar no Funchal. Embora tenhamos muitos turistas, somos um meio pequeno. A maior dificuldade é estar longe do centro, mas, pronto, vamos tentando fazer o nosso centro aqui.”

Aquilo que era um “snack bar comum” num largo com uma vista extraordinária transformou-se, aos poucos, num espaço cultural. “Sentimos a necessidade de acrescentar música ao quadro onde estamos, que é um espaço sobre o mar, com uma envolvência incrível, que tem um fim de tarde e um amanhecer extraordinário. Estamos ali para potenciar o próprio espaço que já é incrível por si só. E fazemo-lo com música, performances de teatro, exposições, residências artísticas ou workshops.”

A grande maioria dos concertos que programam acontecem no Largo do Socorro, onde têm a esplanada instalada, o que faz com que seja de acesso livre. Por terem uma programação regular — com diversos eventos em parceria com editoras, curadores ou artistas — acabaram por se tornar uma referência artística na ilha. Ao longo deste percurso, graças à rentabilidade do bar, conseguiram comprar o edifício onde estão. Por isso mesmo, têm uma estabilidade reforçada em relação a tantos outros espaços de cultura.