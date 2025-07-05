Quanto custa tratar um enfarte em Portugal? E preveni-lo?

Os custos mais elevados verificaram-se nos casos mais graves. Nos denominados “enfartes com supradesnivelamento do segmento ST”, o valor médio ultrapassou os 7.900 euros por paciente e, nos doentes que morreram durante o internamento, a fatura disparou para mais de 18 mil euros. Este tipo de enfarte, conhecido como STEMI, corresponde a uma situação grave em que uma das artérias do coração fica totalmente bloqueada, o que se reflete numa alteração específica do eletrocardiograma.

“A diferença de custos médios observada entre diferentes grupos é coerente com a literatura mais recente nesta área, particularmente em sistemas de saúde públicos comparáveis ao português”, diz Francisco Madeira, investigador principal do estudo e bolseiro de investigação da Escola Nacional de Saúde Pública. Estas oscilações de custo estão sobretudo ligadas às várias formas de síndromes coronárias agudas — como o STEMI, o NSTEMI [tipo de enfarte do miocárdio menos grave do que o STEMI] ou a angina instável — e aos tratamentos que cada uma exige.

Os custos que vieram com a pandemia

Nas síndromes coronárias agudas (SCA), a maior fatia da despesa está associada a procedimentos invasivos como a angioplastia e a cirurgia cardíaca, mas também às complicações, aos dias de internamento e aos medicamentos. Curiosamente, os custos subiram até 2011 [imagem 2], mas depois começaram a cair, à exceção do ano de 2020, altura em que, como descreve o estudo, com a pandemia, os doentes chegavam ao hospital mais tarde e em piores condições, o que obrigava a tratamentos mais complexos.

“Até 2011, os custos aumentaram sobretudo porque se faziam mais intervenções cirúrgicas para tratar todas as artérias afetadas, em vez de recorrer à fibrinólise — um tratamento com medicamentos que dissolvem coágulos, mas que foi sendo usado cada vez menos”, explica Francisco Madeira, coautor do estudo. “Depois de 2011 [com exceção de 2020], os custos começaram a descer, possivelmente porque as recomendações europeias passaram a sugerir uma abordagem de revascularização [desobstruir as artérias e melhorar a circulação sanguínea] mais conservadora, focada apenas na artéria que causou o enfarte”. O especialista acrescenta que a substituição gradual da cirurgia de bypass por angioplastia também pode ter contribuído, “por ser, em muitos casos, uma opção mais barata e com menos tempo de internamento”.

Mesmo com esta tendência de descida, o peso financeiro das SCA no orçamento da saúde pública continua expressivo. Durante o período analisado, representaram em média 0,93% da despesa anual do SNS. Em 2002, chegaram a pesar 1,21% do total. Em 2022, esse valor rondava os 0,33%. “No nosso estudo, observámos que, embora o aumento do número de procedimentos de cardiologia de intervenção e de complicações tenha implicado aumentos significativos nos custos, os mais expressivos resultaram do maior recurso a intervenções com utilização de dispositivos CRT [dispositivos médicos implantáveis usados para tratar a insuficiência cardíaca] e DCI+CRT, ventilação mecânica invasiva e assistência ventricular”, diz Francisco Madeira. DCI é, basicamente, um desfibrilador implantável. “Este resultado reforça a importância de alinhar a prática clínica com recomendações internacionais, bem como garantir que as intervenções têm um benefício económico para além do clínico, garantindo sustentabilidade económica.”