Rubina Berardo: “Quando se dá de comer ao crocodilo, acaba-se comido”

A sua saída do PSD ouviu-se com estrondo: a ex-deputada Rubina Berardo, militante há 20 anos, decidiu desfiliar-se por acreditar que o partido “escancarou as portas” à extrema-direita, mas também por entender que o partido convive mal com as regras mais elementares da transparência em política — crítica que vale para Miguel Albuquerque e que estende a Luís Montenegro.

Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, a antiga deputada madeirense critica a “confusão propositada” entre os temas da imigração e da nacionalidade, garante que o PSD quebrou o “não é não” ao Chega e avisa: tentar “domesticar” o partido de André Ventura é uma solução perigosa que vai fazer ricochete sobre o PSD.

Crítica da atuação de Luís Montenegro no caso Spinumviva, Berardo diz ver algumas práticas do PSD madeirense a serem adotadas a nível nacional e lamenta que Montenegro tenha preferido varrer o assunto “para baixo do tapete” a ser verdadeiramente transparente com o eleitorado. E deixa críticas aos presidentes da Assembleia da República e da Assembleia Legislativa da Madeira por terem, num caso, decidido “tolerar” mais a extrema-direita e, no outro, “justificar” os insultos ouvidos no parlamento madeirense.

[Ouça a entrevista de Rubina Berardo]

“Entre o original e a cópia, o eleitorado escolhe o original”

Desvinculou-se do PSD, onde militava há 20 anos, acusando a atual liderança de “pactuar com a extrema-direita”. Quando é que esta descaracterização do PSD de que fala começou? Foi com a liderança de Luís Montenegro?

A verdade é que vemos, através do que tem acontecido com a confusão propositada entre as temáticas da imigração e a lei da nacionalidade, que esse “não é não” já não existe e que existe uma plataforma de entendimento, que se ensaia com sucesso, de parceria entre o PSD e o Chega. E a partir do momento em que esse “não é não” é quebrado, para mim também é quebrada uma pertença a um partido.

Há quem diga que o PSD não podia manter o não é não quando quase um milhão e meio de eleitores votaram no Chega nas últimas eleições legislativas.

Há claramente aquela argumentação – e acho que neste caso encaixa que nem uma luva – de que, se se dá de comer ao crocodilo, não nos podemos queixar depois de ser comidos pelo próprio crocodilo.

Usando a sua metáfora, acha que o PSD corre o risco de ser engolido pelo crocodilo Chega?

Sim, entre o original e a cópia, o eleitorado escolhe o original, ainda para mais um original na extrema-direita que tem uma “liberdade de atuação” que um partido social democrata não deveria ter, como partido dentro da história que tem dentro do funcionamento democrático português.

No atual contexto, quem deve ser o parceiro privilegiado do PSD? O Partido Socialista?

Em momentos de grave crise da democracia liberal, não só em Portugal, com os resultados eleitorais que temos, como também noutros países, é fundamental aprofundar acordos com parceiros que também são fundamentados precisamente nessa democracia liberal e obviamente que o PS é um caso desses. Isso também já aconteceu, no reverso, quando o PSD estava na posição e foi colocado esse ónus sobre a liderança de Rui Rio.

Mas isso não seria entregar, de alguma maneira, a oposição de bandeja ao Chega, que podia agigantar-se como líder da oposição?

O problema está na normalização do discurso, na escolha das temáticas — porque é que o governo recém-empossado escolheu a temática da imigração/nacionalidade para colocar como o principal tema agora? A escolha do tema, a forma como e debate o assunto, abrindo as portas escancaradas à extrema-direita — até na residência de São Bento — isso sim é a normalização do discurso e é a interiorização desse discurso e atuação. E a extrema-direita tem de ser combatida por oposição e pela demonstração dos factos reais, sobre o contributo positivo, não só para a economia como também para a sociedade portuguesa, de uma imigração que se quer que seja feita de forma harmoniosa e dentro do sistema democrático. E não é abrindo a porta à extrema-direita que se consegue domesticar essa extrema-direita. Já outros cometeram esse erro de tentar domesticar e não é possível domesticar. É estranho este puro eleitoralismo, esta pura colagem à extrema direita.

Na semana passada assistimos a um momento no Parlamento com André Ventura, e também nas redes sociais a deputada Rita Matias, a ler nomes de alunos de escolas portuguesas. O PSD devia ter feito uma condenação forte desse momento. Hugo Soares, o líder parlamentar, chegou a dizer que a esquerda é que estava a empolar o assunto. Essa é a reação adequada?

Isso não é de todo a reação adequada. É preciso fazer frente a esse género de atuação indigna por parte de políticos junto de uma comunidade que é a comunidade mais frágil da nossa sociedade, que são as crianças, que mais devemos proteger, seja de onde for a natureza da sua origem e origem cultural. Estão envolvidos numa escola portuguesa e é preciso salvaguardar essa integração. Aguiar-Branco também tem tentado uma outra abordagem, mais tolerante a essa extrema-direita e à sua “liberdade de expressão”, e vemos que ela não se coíbe por causa disso. É muito importante que na casa da democracia haja um total respeito pela dignidade e pela igualdade entre os cidadãos.