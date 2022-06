Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Alegria, alegria, talvez lhe cante o velho amigo Caetano Veloso. Gilberto Gil, mestre da música brasileira, artesão da canção em língua portuguesa, o homem que compôs tudo de todas as maneiras, criando universos novos pelo caminho, faz 80 anos este domingo, 26 de junho.

Que melhor homenagem a Gil, figura maior da canção, fundador do tropicalismo, antigo ministro da Cultura do Brasil, autor de uma carreira plural que viajou do samba ao baião, da bossa-nova ao funk, do rock ao disco tropical, do que ouvi-lo? Fizemos uma playlist de 30 canções e escolhemos dez para celebrar um percurso musical brilhante (e que ainda não terminou).

