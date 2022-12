Em 1486, depois de várias viagens empreendidas por portugueses na costa ocidental africana, o explorador João de Paiva atracou no Benim, num local não muito distante do Castelo de S. Jorge da Mina, no atual Gana, mandado erigir em 1481 pelo rei português D. João II. A chegada ao Benim abriu novas possibilidades aos portugueses, que se apressaram a estabelecer contacto com o rei local. “E a captação do rei do Benim foi de tal forma feliz que em breve também veio a D. João II uma embaixada real”, escreveu o etnógrafo e arqueólogo português Luís Chaves, em 1946. Foi o início de uma prolífica relação diplomática e comercial, que durou até o continente africano se tornar num local especialmente apetecível para as grandes potências ocidentais, no século XIX.

O longo contacto dos portugueses com os beninenses ficou marcado na produção artística do reino e nos chamados Bronzes do Benim, objetos de grande qualidade artística que têm feito manchetes nos jornais por razões menos felizes: em 1897, na sequência da chamada “expedição punitiva” britânica, um alargado conjunto de esculturas reais em bronze e outros materiais foram roubados da residência real e das casas dos sacerdotes na capital, a Cidade do Benim, e dispersados por instituições museológicas na Europa e América do Norte. Depois de longos anos de campanha pela restituição dos Bronzes do Benim, vários museus, como o Smithsonian e o Rautenstrauch Joest, tomaram este ano a iniciativa de devolver as peças nas suas coleções à Nigéria, cujo território abarca o antigo Benim. Recentemente, o governo alemão devolveu 21 bronzes, que estavam em vários museus na Alemanha.

Paralelamente, foi lançada em novembro uma plataforma digital que pretende reunir informações sobre os objetos roubados e outros itens históricos de interesse, numa tentativa de disponibilizar o espólio desviado a investigadores e outros interessados em qualquer parte do mundo. O Digital Benin reúne atualmente dados referentes a 5.246 obras de arte, em 131 instituições em 20 países, 14 dos quais europeus. O British Museum, em Londres, é a instituição que, por razões histórias, tem a maior coleção de Bronzes do Benim (944), seguido pelo Ethnologisches Museum, em Berlim (518). Durante a fase de contacto com as diferentes instituições e recolha de informações, os investigadores do Digital Benin identificaram um bronze em Portugal, um sabre cerimonial em bronze (Ada), que foi transportado para a Europa na sequência do saque britânico de 1897. O objeto integra a coleção do Museu Nacional de Etnologia, que foi contactado para integrar o acervo digital a 20 de setembro de 2021.

Em agosto do mesmo ano, os investigadores do arquivo digital tentaram entrar em contacto com a Sociedade de Geografia de Lisboa (SGL), que tem no seu site informação relativa a um Bronze do Benim, uma cabeça comemorativa de um antigo rei (Oba) em latão, que foi oferecida à instituição no final do século XIX, por um etnólogo e explorador alemão. Fonte oficial do arquivo digital afirmou ao Observador que, além do contacto por email, procurou-se também falar com a SGL por telefone, mas sem sucesso. Por sua vez, a SGL, na figura da diretora e curadora do seu museu, garantiu ao Observador que o organismo nunca foi abordado pelo Digita Benin, que apenas disponibiliza os dados fornecidos de forma oficial pelas instituições contactadas e que, por isso, não tem qualquer informação acerca dos bronzes da Sociedade de Geografia de Lisboa, que terá uma coleção significativa com objetos de relevo.

