“Não especificado.” Como se fosse um carimbo único, usado por todos os aliados da Ucrânia, é essa a resposta que se costuma obter quando se pergunta quantas armas determinado país já enviou para Kiev. Os ministros podem ser de países diferentes, mas, invariavelmente, respondem o mesmo. “Por questões de segurança” não entram em detalhes. Essa foi também a resposta de Jens Stoltenberg, secretário-geral da NATO, quando, numa conferência de imprensa no início da invasão russa da Ucrânia, os jornalistas lhe pediram pormenores sobre a ajuda que a Aliança Atlântica ia enviar ao país liderado por Volodymyr Zelensky.

Esta quarta-feira, Stoltenberg continuou sem falar em números, mesmo depois de Zelensky se ter queixado de que o exército ucraniano “não tem armas de longo alcance” e “veículos blindados” em número suficiente para enfrentar os russos. “Das armas de que precisamos, recebemos cerca de 10%”, disse, com mais precisão, a vice-ministra ucraniana da Defesa, Anna Maliar. Não foram os únicos a falar, num dia em que vários políticos ucranianos deixaram no ar um recado aos amigos do Ocidente. A Mykhailo Podolyak, um dos principais conselheiros de Zelensky, coube o toque final: fazer uma lista daquilo que a Ucrânia espera receber tão rápido quanto possível.

