Três praias fluviais no Alentejo a visitar com a família

As Azenhas do Guadiana são compostas por 2 azenhas e três antigos moinhos dispostos ao longo do rio que, durante séculos, foram usados para transformar o cereal em farinha. Ao perderem a sua utilidade, a área passou a ser usada para lazer, com as suas águas a convidarem a banhos refrescantes.

Para aproveitar ao máximo o local, sugerimos que, para além dos mergulhos, adicione à sua agenda uma descida de rio, um passeio de canoa ou até um passeio de barco com a ajuda de uma das empresas locais.