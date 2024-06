Um ano de revolução, um mês de emoção, um instante de explosão: como Francisco passou de perdido a herói que se encontrou

Um ano de revolução na vida de quem já não se livra de ser espalha-brasas

Há menos de um mês, quando Francisco Conceição foi convocado para o Euro 2024, escrevemos que não seria titular, que faz parte de uma segunda linha da Seleção Nacional, um elemento que foi convocado para ser mais uma solução. Ainda assim, acrescentámos, dificilmente o avançado sairia do mesmo Euro 2024 sem deixar a sua marca. E dificilmente poderiam existir palavras mais premonitórias.

No primeiro jogo de Portugal no Campeonato da Europa, Francisco Conceição não foi mesmo titular. Aliás, só saltou do banco ao minuto 90′, acompanhado por Pedro Neto e Nélson Semedo, logo depois de um golo de Diogo Jota ter sido anulado e quando as esperanças portuguesas começavam a escassear. Apareceu na área, aproveitou o ressalto depois da assistência de Neto e rematou certeiro para garantir a primeira vitória da Seleção no Grupo F do Euro 2024. Marca deixada, assinada e enviada.

O jogador de 21 anos foi uma das novidades na lista de Roberto Martínez para o Euro 2024, mantendo a aposta do selecionador nacional depois de se ter estreado nas convocatórias e nas internacionalizações em março, no duplo compromisso particular contra a Suécia e a Eslovénia. Francisco Conceição foi recompensado pela segunda metade de temporada muito acima da média, onde conquistou a titularidade no FC Porto e foi constantemente o melhor elemento da equipa, e entrou na lista para o Europeu em detrimento de Francisco Trincão, Pedro Gonçalves, Ricardo Horta ou Jota Silva.