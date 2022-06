Um mês após sair de Azovstal, Tatiana ainda pensa que está no bunker e tem de acender a luz. Yevhenia vive trancada num quarto com a bisneta

Só as avós e um sonho prendem a família a Mariupol

O que os prende agora a Mariupol são apenas as avós de Igor e Tatiana e o sonho de um regresso, que só acontecerá se a Ucrânia voltar a ganhar o controlo da região.

Tatiana continua a falar quase todos os dias com os que deixaram a fábrica rumo a território controlado pela Ucrânia, mas perdeu o contacto com os que escolheram o lado do inimigo. Do seu bunker, onde estavam 56 pessoas, foram retiradas consigo 14 pessoas — sete acompanharam-na até Zaporíjia, uma família optou por ir para a Rússia e outros quiseram manter-se por Mariupol.

Aos que foram para a Rússia, a família de Tatiana perdeu o rasto. “Não querendo ser rude, mas eu não quero saber o que se passa com as pessoas que escolheram aquele lado, o lado do ocupante, o lado do país que destruiu as nossas vidas. Não tenho interesse em saber o destino deles. Desculpem-me a arrogância”.

As únicas pessoas, dos que lá ficaram por querer, com quem fala é com a avó e com a avó do marido, que nem sequer estão bem na cidade. “A minha avó vivia em Mariupol, mas ficou numa aldeia próxima à cidade, a uns 20 minutos de carro. Já a avó do meu marido também ficou numa aldeia perto de Mariupol, mas não tão perto como a minha. A avó do Igor tem até uma história interessante, porque nasceu na Rússia e apaixonou-se pelo marido, que era de Mariupol, e ele acabou por trazê-la para a sua pátria”.