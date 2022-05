“Parecia que estávamos num grande berço de bebés, sempre a abanar". O dia a dia na Azovstal e as horas na estrada por quem de lá saiu

A jovem de 18 anos diz ainda que os russos ainda tentaram demover o grupo de sair para a Ucrânia, dizendo frases como ‘vamos construir tudo’, ‘construir muito melhor do que era antes’, etc”. Ainda em Bezimenne, segundo descreve, as pessoas tiveram de ir à casa de banho com armas apontadas: “Os russos não permitiram que déssemos um passo sem controlo”, diz, garantindo que é “difícil lembrar um único momento mais difícil, porque todas as emoções estão misturadas num único pesadelo”, até as que viveu quando foram retirados da Azovstal, com soldados ucranianos a tirarem o grupo do abrigo e depois os russos escoltarem-nos até ao autocarro: “Os ucranianos e os russos estiveram perto e depois soube que um dos nossos soldados foi ferido durante esse encontro”.

“Não me lembro a que horas da manhã começámos o segundo dia, mas estávamos a ir para Berdiansk durante 14 horas, porque demos uma grande volta. E posso até tentar adivinhar por que é que foi assim: os russos não queriam que víssemos nada ou trouxéssemos qualquer informação”.

Esta terça-feira, porém, Nadezhda sabe a que horas começou a viagem que que terminou naquele parque de estacionamento de Zaporíjia. Eram 6h da manhã em Berdiansk e encontraram muitos postos de controlo: “Eu nem sei porque eles nos pararam, parecia que estavam a brincar”.

Galina Kozak sentiu-se humilhada nas verificações feitas pelos russos durante o percurso. Logo no primeiro dia a verificação “foi humilhante”: “Eram perguntas, tiravam a roupa às mulheres e crianças, procuravam tatuagens. No dia seguinte, andámos muito por Mariupol, não sabemos porquê, chegámos tarde a Berdiansk e passámos a noite na escola”. De repente a mulher, na casa dos 50 anos, interrompe-se antes de contar o que viveu em Mariupol: “Não quero descrever tudo o que vimos lá, só quero agradecer a todos que nos salvaram”, destacando o trabalho da ONU.

Mas nem todas as pessoas chegaram com críticas aos checkpoints russos. Lyuda, por exemplo, diz não ter tido más experiências, descrevendo mesmo o caminho como “tranquilo”: “Paravam e pediam para verificar os documentos, só isso. Ontem recebemos uma mensagem sobre a possibilidade de sairmos hoje. Penso que houve cerca de 5, 7 postos de controle no caminho para Zaporizhzhia”, conta a idosa de 71 anos, uma idade com que as tropas russas são por norma menos agressivas.

Aos 14 anos, Alex já não acredita em planos para o futuro

—“Mariupol ensinou-me a não ter planos para o futuro, porque todos os planos podem ser destruídos por um rocket”.

Alex tem 14 anos, já perdeu o pai, os planos e a cidade. Chegou na manhã desta terça-feira ao parque de estacionamento do Epicentr, uma loja de artigos de construção e bricolage, em Zaporíjia onde se esperava a chegada dos primeiros 127 civis que estavam na fábrica Azovstal. Estava sem grandes expectativas de encontrar alguém conhecido, mas mal o primeiro autocarro parou começou a dizer adeus entusiasticamente: era o amigo Vova, com quem já teve aulas de kickboxing e participou em várias competições, em Mariupol.