Vacinar agora Europa não trava a 5.ª vaga, mas pode dar resultados em janeiro

Para controlar a transmissão é preciso impedir os contactos

O problema surge quando as medidas de controlo locais não chegam e são necessárias medidas mais pesadas, como na Alemanha. “Todo o país é um grande surto de coronavírus”, disse Lothar Wieler, o diretor do Instituto Robert Koch (organismo público encarregado de controlar as doenças infecciosas na Alemanha), ilustrando bem a disseminação descontrolada do vírus no país.

De forma simplificada, o vírus entra no organismo de uma pessoa, multiplica-se e sai para infetar outras pessoas. Já sem contar com as variantes que têm uma maior capacidade de infetar e libertar muito mais partículas de vírus, é fácil perceber que quanto mais pessoas conviverem com um infetado, maior o número de indivíduos em risco de serem infetados também. Tanto pior se o infetado não souber que o está e continuar a fazer um dia a dia normal.

Os espaços fechados com muitas pessoas, que obriguem a pouca distância entre elas e sejam frequentados sem máscara — sejam os autocarros, os cinemas ou as discotecas — são mais propícios à disseminação do vírus. Se em Portugal, a economia abriu mais tarde e algumas destas medidas (como a máscara nos transportes públicos) se mantiveram, noutros países caíram completamente.

No dia 12 de novembro, o governo dos Países Baixos reconhecia que “o vírus estava extremamente disseminado” e revelava as medidas que propunha pretendiam reduzir o número de contactos sobretudo ao fim do dia — mantendo as atividades normais nas escolas, por exemplo. Distanciamento de 1,5 metros e uso de máscara nos espaços onde não era pedido o certificado digital estão entre essas medidas.

Áustria, Países Baixos, Bélgica e o cenário dos casos na Europa

A Eslováquia — que faz fronteira com a Áustria e acabou de impor novas medidas — é, neste momento, o país com o maior número de novos casos por milhão de habitantes (média a sete dias) — quase 1.900 —, seguido da Áustria e da Eslovénia. Nesta lista de 21 países europeus com mais casos de infeção com SARS-CoV-2 seguem-se a República Checa, Liechtenstein, Bélgica e Países Baixos (dados a 23 de novembro).