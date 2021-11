Duplo-certificado e plano de prevenção para o período eleitoral. O que Costa revelou aos partidos

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É uma garantia que esta quinta-feira, depois da reunião do Conselho de Ministros, o primeiro-ministro vai apresentar ao país medidas para responder a um aumento de casos de Covid-19 nos últimos tempos. Neste momento já só falta ouvir o PSD (o que acontecerá esta quarta-feira) e reunir o Governo. Até agora pouco se sabe, mas esta terça-feira, nas audiências com os partidos, António Costa revelou algumas das medidas que estarão em cima da mesa.

Máscaras em espaços fechados e em eventos públicos e a exigência de teste (além do certificado de vacinação) para aceder a alguns espaços, como bares discotecas e grandes eventos. Estas são algumas das ideias que o primeiro-ministro falou com os partidos da oposição, revelando também que tem a intenção de fixar já uma grelha de ação até fevereiro, altura em que — se tudo correr pelo normal — pode já existir um novo Governo.

Plano de ação para o período eleitoral (com o Parlamento dissolvido)

Assim que saiu do gabinete do primeiro-ministro, André Ventura, do Chega, deu conta da intenção do Governo de apresentar um plano de medidas com previsibilidade a cerca de dois meses e meio. Ou seja, orientações para tentar conter os contágios de Covid-19 (que vão em crescendo em número e em ritmo de transmissão) que não exijam ação governativa em plena campanha eleitoral, isto na descrição do líder do Chega.

O Observador confirmou junto de outra fonte partidária presente numa das reuniões que o primeiro-ministro disse que as decisões tomadas terão de ser “para um espaço temporal até meados de fevereiro”, depois das eleições legislativas antecipadas que se realizam a 30 de janeiro. O Governo guardou quaisquer esclarecimentos sobre o seu plano final para a próxima quinta-feira, depois do Conselho de Ministros, com António Costa a assumir esses anúncios — será o primeiro-ministro a revelar as medidas que estão a ser preparadas — mas terá dito aos partidos que o que tem em mente é assumir um plano que não implique medidas a conta-gotas numa altura em que o Parlamento estará dissolvido e os partidos em campanha eleitoral.