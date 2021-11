Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A vacinação é a principal causa para que a mortalidade com Covid-19 seja mais baixa em Portugal do que em outros países da Europa, afirmaram os especialistas durante a reunião do Infarmed, esta sexta-feira.

A mortalidade aumentou, mas é inferior ao limite europeu de alerta, disse Pedro Pinto Leite, da Direção-Geral da Saúde. A vacinação reduziu o risco de internamento e de morte, o que favorece Portugal na comparação com o resto da Europa.

Portugal passa de um cenário de resposta de “transição” para uma resposta de “controlo”, destacou Pedro Pinto Leite.

Cinco vezes menos internamentos e quatro vezes menos mortes

Graças à vacinação, Pedro Pinto Leite adiantou que o risco de internamento foi duas a cinco vezes menor nas pessoas com vacinação completa do que nas pessoas que não tinham vacinação completa, em agosto de 2021. Isto foi particularmente evidente acima dos 50 anos, a maior parte das pessoas internadas com Covid-19.

Quanto à letalidade, foi 1,4 a quatro vezes menor nas pessoas com vacinação completa em relação às pessoas sem o esquema vacinal completo, em outubro de 2021. Aqui, considerando as pessoas com mais de 60 anos, os grupos etários com mais mortes registadas.

“Se não houvesse programa de vacinação, dos 65 aos 79 anos haveria 119 óbitos desde agosto, mas só houve 13”, disse Baltazar Nunes, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge. A redução é assim de 90%. Para o grupo de mais de 80 anos, passou-se de 217 para 72.

“Podemos claramente observar uma relação negativa: à medida que a cobertura vacinal aumenta, a incidência a 14 dias diminui e Portugal coloca-se como o país claramente com melhor cobertura vacinal”, reforçou Baltazar Nunes. Na mortalidade, acontece o mesmo.

Isto sugere que a cobertura vacinal tem um impacto populacional a nível de redução da mortalidade”, disse o especialista.

Quanto à análise da situação europeia, há seis países na categoria de preocupação muito elevada: Croácia, Eslovénia, Polónia, Hungria, Grécia e República Checa, com incidências que chegam a 2 mil casos por 100 mil habitantes. Nesses países, a cobertura vacinal é “muito reduzida”, explicou Pedro Pinto Leite, com valores na ordem dos 50 a 60%. (Portugal tem mais de 86% de vacinados, ou 81,4% no parâmetro europeu).

Henrique Barros: partimos de um nível mais baixo graças à vacina

Sobre a evolução da pandemia, Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, salientou dois aspetos destes dois anos da pandemia: a questão sazonal e a diferença entre o que aconteceu no primeiro e no segundo ano, “essencialmente marcados pelo processo de vacinação”.

A situação portuguesa, nessa hierarquização da frequência de casos e mortes, encontra-se muito melhor do que há um ano em comparação com os outros”, afirmou.

“Mesmo o aumento que estamos a verificar parte de uma base extraordinariamente mais baixa que é marcada pelo reflexo da vacinação”, repetiu mais uma vez.

Henrique Barros destacou que o número de casos está “a aumentar nas pessoas mais velhas, mas em coincidência com o processo da terceira dose começa a decrescer e apresenta uma forma de evolução distinta que nos permite pensar o futuro tendo isto em atenção”.

Desde maio até agora a vacina e a adesão dos portugueses à vacina terá poupado à volta de 200 mil infeções, 135 mil internamentos em enfermaria e 55 mil em Unidades de Cuidados Intensivos”, sublinhou.

Para evitar linha vermelha de cuidados intensivos é preciso acelerar terceira dose até fim do ano