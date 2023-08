Em atualização

Na entrada para a rentrée do Chega, que se realiza em Lagos, no Algarve, André Ventura reconheceu que esperava um cenário diferente para o arranque de ano legislativo, num momento em que o partido tem um “crescimento sustentado nas sondagens” e, “sobretudo, num momento em que o PSD não consegue descolar e ser essa alternativa”, mas voltou ao discurso em que desafia a direita a unir-se para apresentar uma alternativa para o país.

“Muito convicto” de que o Chega vai acabar por disputar as eleições na Madeira — apesar do pedido de impugnação que está em curso —, Ventura desafiou a direita a deixar de ser “dos ricos”, “elitista” e “corporativista”, não pedindo apenas que se baixem impostos e focando-se numa solução à italiana: a sugestão é “ajudar as pessoas que não conseguem pagar as casas [e que] se faça com recurso às taxas aos bancos”.

