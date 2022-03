Verónica veio de Kiev, Tatiana de Mykolaiv e Tania de Zaporijia. Histórias de quem fugiu para Portugal já a pensar no regresso à Ucrânia

O pai de Olga tem 90 anos. Podia sair da Ucrânia mas já não está em condições de viajar. Olga Mandych, 55 anos, é esteticista e vivia em Kharkiv. Foi acordada pela filha, de 24 anos, às 5 da manhã de dia 24 de fevereiro. “Mãe, temos explosões à nossa volta”. Durante os primeiros dias ficaram em casa, com o pai de 90 anos. “Sempre que havia um alerta de bombardeamento íamos para o corredor da casa. Era o local mais seguro. Não descíamos para as caves, Vivíamos num prédio com 16 andares, se caísse, as caves podiam ser uma armadilha”. Só dez dias depois do início da guerra é que resolveu sair da cidade onde vivia. Para trás ficou o pai, não tinha condições para viajar. “As bombas estavam a rebentar muito perto de nossa casa. Começámos a sentir o prédio a abanar e os vidros a partirem. Percebemos que tínhamos de ir embora.” E foram, primeiro para a Polónia, depois para Portugal, que não conheciam, à procura da paz e do mar.

“Sabíamos que o povo português tem um grande coração está disposto a ajudar. A Ucrânia é a minha alma. Agora tenho esperança que Portugal venha a ser o meu coração.”

Foram quase 400 os deslocados que chegaram no dia 19 de março, Dia do Pai, a Portugal, na caravana humanitária “Missão Ucrânia 13 Março 2022” — que o Observador acompanhou. Apesar da data, o retrato do grupo traça-se no feminino. No final de 8 mil quilómetros, ida e volta, Hugo Antão um dos empresários que esteve na organização e na execução desta iniciativa, montada em pouco mais de uma semana, não esconde o contentamento, por dar uma oportunidade nova a estas histórias. “O projeto começou oito dias antes de arrancar para a Polónia. Não somos profissionais nesta atividade humanitária. Começou com uma ideia. Foi uma semana muito intensa de planeamento. Conseguimos reunir apoio da sociedade civil para trazer 400 refugiados. Em Portugal estamos agora a procurar arranjar trabalho para que estas pessoas possam começar uma segunda vida, caso queiram ficar” (Pode acompanhar aqui este projeto).