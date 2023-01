A semelhança no apelido tirava-lhe o sono. Pior do que isso, ameaçava roubar-lhe votos. “A imagem é o nosso capital. Como a novela vem alcançando altos índices de audiência, tenho razões para estar preocupado com a possibilidade de os eleitores me confundirem com o Odorico”, temia há meio século o deputado gaúcho do Movimento Democrático Brasileiro Aluisio Paraguassu, manifestando os seus receios em entrevista ao jornal O Globo. Vinte anos mais tarde, ao mesmo meio, o ator que deu vida ao ardiloso político que veio a governar a fictícia localidade de Sucupira, garantia que o sucesso levava a melhor sobre qualquer motivo de alarme: todos os prefeitos das cidades que visitava, durante e após a novela, queriam tirar uma foto ao seu lado, garantia Paulo Gracindo, “O Bem Amado” eterno.

Em 22 de janeiro de 1973, ainda sob ditadura militar, a TV Globo estreava a sua primeira telenovela a cores, uma pérola de teledramaturgia brasileira exibida até 3 de outubro desse ano, ao longo de 178 capítulos, ou a saga do líder tão adorado quanto corrupto, desonesto, e demagogo, numa crítica mordaz ao contexto nacional.

Para Odorico Paraguaçu, fazendeiro e maquiavel nordestino, o objetivo prioritário era a construção e consequente inauguração do cemitério local. Mas a sua vida complica-se à medida que a promessa eleitoral vai definhando. Ninguém morre em Sucupira e o balanço possível é, como diria o próprio, um “cemitério na sua virgindade defuntícia”. Os suicídios saem gorados, os tiroteios na praça são benignos, o médico teima em salvar o povo, os moribundos resistem com a força do aço, e nem o desejo de Zelão voar como um pássaro oferece asas a um desejado cortejo fúnebre. É preciso encomendar um serviço para que, por fim, se encomendem as almas. O prefeito manda regressar à terra um famoso matador, mas se os vivos já se recusam a morrer, imagine quando os assassinos se recusam a matar. Outrora preso injustamente, Zeca Diabo é um profissional arrependido, um reformado do crime que sonha ser cirurgião dentista, naquele que é um dos papéis da vida de Lima Duarte.

O prefeito que esteve para desistir do cargo antes de ser eleito

