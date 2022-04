Uma imagem de astronautas russos com as cores da Ucrânia começou a circular recentemente nas redes sociais. Uma publicação de Facebook do dia 21 de Março, onde está incluída essa fotografia, surge com a seguinte legenda: “Os astronautas russos que ontem foram para a estação especial internacional, num gesto que diz muito, levaram uniformes com as cores da Ucrânia.” O autor acrescenta ainda que a Rússia desmentiu o significado daquele suposto gesto. Ainda assim, trata-se de uma publicação falsa.

Olhando novamente para a publicação, nenhuma informação adicional é dada, para que se perceba que estamos perante uma imagem verdadeira. Mas recorrendo à ferramenta de identificação de imagens, Google Images, chega-se a uma notícia do The Guardian, sobre este mesmo episódio, a 19 de março deste ano. De facto, três dos astronautas estavam vestidos de amarelo, da corporação Roscosmos, assim que chegaram à Estação Internacional do Espaço. Foram os primeiros a chegar desde que a Rússia invadiu a Ucrânia e depois de terem descolado da base de lançamento localizada em Baikonur, no Cazaquistão.

No entanto, a justificação para o uso daquelas cores nada tem a ver com este conflito. “Chegou a nossa vez de escolher a cor. Só que, de facto, nós acumulamos muito material amarelo portanto tínhamos de usá-lo. Essa é a razão pela qual usámos amarelo”, referiu Oleg ArteMyev, comandante da missão, em conferência de imprensa. Ou seja, os três astronautas usaram aquela cor por uma questão prática — não para tomar qualquer posição sobre a guerra em curso na Ucrânia.

Também é importante referir que a Roscosmos rejeitou, por completo, qualquer manifestação anti-guerra ou de apoio ao país invadido pelas tropas de Vladimir Putin. Essa declaração pode ser encontrada nas suas páginas oficiais de redes sociais como o Twitter. Resta dizer que a equipa russa explicou ainda que o amarelo pertence às cores do emblema da Universidade Técnica de Bauman, em Moscovo, local onde os três astronautas se formaram, tal como descrito pela agência Reuters.

Não é verdade que três astronautas russos tenham vestido as cores da bandeira ucraniana. A comitiva daquele país já desmentiu essa intenção em conferência de imprensa. As cores pertencem à universidade onde os astronautas russos estudaram, em Moscovo. A sua utilização foi meramente ocasional.

