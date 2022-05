Está a circular nas redes sociais uma alegada citação em que o empresário Elon Musk, detentor da Tesla e da SpaceX, anuncia que vai apoiar o atual Presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, nas eleições de 2 de outubro. Supostamente, o anúncio terá sido feito numa entrevista ao jornal norte-americano The New York Times.

“Quando tive o prazer de conhecer Bolsonaro, tive a certeza de que ele é o homem certo para levar essa grande nação adiante, por isso em 2022, meu voto de confiança é em Jair Messias Bolsonaro“, pode ler-se na publicação, que atribui estas palavras a Elon Musk, apresentado como “dono do Twitter”.

Mas nem Elon Musk anunciou qualquer apoio à candidatura de Jair Bolsonaro nem o multimilionário conversou com o The New York Times sobre este tema. Aliás, mesmo a fotografia que acompanha as publicações é falsa: o aperto de mão entre Musk e Bolsonaro é apenas uma montagem — e de fraca qualidade.

O primeiro passo para desmontar as informações falsas nesta publicação é abrir o site do The New York Times e procurar por duas expressões-chave: “Elon Musk” e “Jair Bolsonaro”. A pesquisa revela que há sete artigos em que os nomes do multimilionário e do Presidente do Brasil surgem juntos. Mas nenhum deles inclui uma admissão de apoio a um segundo mandato de Bolsonaro por parte do empresário.

O mais antigo, de 2019, é um mero resumo dos acontecimentos de 6 de março — dia em que se noticiou o encerramento de mais lojas da Tesla para reduzir custos; e em que o Presidente do Brasil publicou o vídeo de uma pessoa a urinar em praça pública como prova de como o Carnaval incentivava à libertinagem. Ou seja, o facto de o nome de ambos os homens surgirem no mesmo artigo é pura coincidência.

O mais recente é de 4 de maio (posterior à publicação no Facebook das informações falsas) e fala sobre a “maré de loucura” que impera nos grupos brasileiros de direita no Telegram. Curiosamente, o foco do artigo é precisamente a disseminação de notícias falsas e explica que a atividade desses grupos disparou quando Elon Musk fez a proposta de compra ao Twitter.

Uma das informações falsas que circulavam nos grupos era que Elon Musk tencionava fazer de Carlos Bolsonaro, filho do Presidente do Brasil, o gestor da rede social no país — uma afirmação sem fundo de verdade, uma vez que Musk nunca partilhou tal intenção publicamente. Jair Bolsonaro também é mencionado porque, ainda no ano passado, disse que “as notícias falsas fazem parte da vida”.

O último artigo do The New York Times que refere tanto Jair Bolsonaro como Elon Musk antes da publicação falsa em análise, colocada no Facebook a 25 de abril, é de 10 de dezembro de 2021. É um trabalho sobre os eventos que iriam “abanar, ou sacudir ligeiramente” o ano que estava à porta. Um dos pontos do artigo recordava que a SpaceX iria começar uma parceria com a Força Aérea para os voos de baixa órbita. Outro recordava as próximas eleições presidenciais no Brasil. E só por isso é que Bolsonaro e Musk surgem no mesmo texto.Mas em nenhum deles, ou em qualquer um dos restantes, se pode ler a citação que é atribuída a Elon Musk.

E nem a fotografia que surge na publicação demonstra um encontro entre o multimilionário e o Presidente do Brasil: a imagem original é de um aperto de mão entre Jair Bolsonaro e Paulo Skaf, presidente do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), numa reunião entre os dois em São Paulo, como informa o site do Ciesp em maio de 2019. De resto, não há registo de qualquer encontro oficial entre o chefe de Estado brasileiro e Elon Musk.

Este não é o primeiro conteúdo falso que menciona o Presidente do Brasil e Elon Musk. Noutro fact check, o Observador esclareceu que era falso um suposto tweet em que o multimilionário elogiava a mobilização de motards em torno de Jair Bolsonaro. Tudo não passava de uma montagem.

Conclusão

É falso que Elon Musk tenha anunciado apoio à candidatura de Jair Bolsonaro às presidenciais brasileiras numa entrevista ao The New York Times. As palavras que são atribuídas ao multimilionário não surgem em nenhum artigo do jornal norte-americano sobre Elon Musk ou sobre Jair Bolsonaro. E mesmo a fotografia que supostamente retrata um encontro entre os dois é falsa: trata-se de uma montagem feita com uma imagem captada numa reunião do Presidente do Brasil com o líder do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo há três anos.

