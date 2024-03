No dia 11 deste mês, um utilizador do Facebook partilhou um post em que alegava que o fundador e diretor-executivo do Fórum Económico Mundial teria afirmado, num discurso, que “a humanidade está em transição para uma nova era”, em que os humanos “serão fundidos com o mundo digital e que as nossas dimensões biológicas serão alteradas”.

O post, amplamente partilhado, é acompanhado de uma imagem do discurso e de um link para um blog que, supostamente, comprova a veracidade do conteúdo. Mas o Observador foi investigar e concluiu que a partilha deste utilizador é falsa.

Através do link partilhado no post original, somos redirecionados para uma publicação do blogue “The People’s Voice” onde se encontram dois vídeos de momentos diferentes e isolados do mesmo discurso de Klaus Schwab. Pelo cenário de fundo, percebemos que se trata de um discurso feito no World Governments Summit deste ano. O vídeo referido diz respeito ao discurso do dia 12 de fevereiro de 2024, o segundo dia da convenção, que aconteceu de 11 a 14 de fevereiro, no Dubai.

A versão na íntegra do vídeo divulgado, que tem um total de 14 minutos e oito segundos, pode ser encontrada no canal oficial do Youtube da World Governments Summit, com o título “Civilizations of Tomorrow: Built to Fail or Rise?”

Do início ao fim, o discurso de Klaus Schwab aborda as mudanças que a humanidade terá de enfrentar nos próximos 10 anos, devido aos rápidos avanços tecnológicos. Contudo, e contrariamente ao que é afirmado no post em análise, o fundador do Fórum Económico Mundial reforça, diversas vezes, que a tecnologia deve ser usada como uma “ferramenta” para melhorar a qualidade de vida das pessoas e “aproveitar o potencial humano para tornar o mundo melhor”.

A “transição para a Era Inteligente” que o post refere, e que é, de facto, mencionada no discurso, significa, de acordo com Schwab, uma nova era onde a Inteligência Artificial é utilizada para que, por exemplo, “os locais de trabalho possam dar prioridade ao bem-estar dos seus trabalhadores” e deixar “as tarefas repetitivas ou perigosas” para a tecnologia.

Importa ainda destacar que, ao longo da sua intervenção, Klaus Schwab refere várias vezes que a Inteligência Artificial deverá ser apenas um “complemento” e que os humanos e as relações interpessoais serão sempre a prioridade. “Precisamos de estabelecer os limites éticos para garantir que o ‘fantasma’ da IA fica dentro da garrafa, para ficarmos com os benefícios sem criarmos um futuro utópico.”, afirma o líder.

Conclusão

Circula nas redes sociais um post em que é afirmado que o fundador do Fórum Económico Mundial alertou para o risco dos humanos serem “extintos” em breve, por causa da evolução da Inteligência Artificial. O post refere-se a excertos do discurso de Klaus Schwab, que foram divulgados isoladamente e de forma descontextualizada. Após a análise do vídeo completo, através da fonte oficial, o Observador conclui que o conteúdo do post não corresponde às palavras proferidas por Schwab no seu discurso.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.