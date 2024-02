É o rosto de Zlatan Ibrahimovic. É a voz do ex-internacional sueco. Mas será o discurso real? Um vídeo publicado no Instagram mostra o ex-jogador de clubes como AC Milan, Manchester United, Paris SG, Inter, Juventus e Ajax a falar aberta e diretamente sobre Cristiano Ronaldo. “Tenho ouvido toda a gente dizer que o Ronaldo está acabado e que tem de reformar-se. Ronaldo foi o melhor marcador de 2023. Como é que essa ideia faz sentido”, questiona-se Ibrahimovic. Mais uma vez: vemos o rosto e ouvimos a voz. Mas será que “Ibra” disse mesmo aquelas palavras?

No vídeo, que esta terça-feira já somava mais de 168 mil “gostos”, o ex-internacional sueco traça comparações entre CR7 e Haaland e Mbappé, ambos “no seu pico” de forma. “Sei que toda a gente vai dizer que Ronaldo joga na liga saudita e que é fácil” marcar tantos golos. “Concordo que não é um campeonato de topo europeu. Mas as desculpas têm sido infindáveis”, continua o vídeo, à medida que se ouve Ibrahimovic falar sobre o desempenho do internacional português no Al Nassr e na seleção nacional. “Há sempre uma desculpa para [desvalorizar] a sua grande performance”, mas Ronaldo “ainda tem muito potencial” e “muitos jogos” para disputar “a um nível superior”, conclui o sueco, numa defesa, em toda a linha, não apenas do legado mas também da qualidade atual de Ronaldo.

Ibrahimovic surge de fato preto, com uma camisola da mesma cor. O vídeo nunca mostra o interlocutor do ex-internacional sueco.

Vamos ignorar o facto de nenhum meio de comunicação social credível ter alguma vez publicado uma notícia em que Ibrahimovic fosse citado a referir-se a Cristiano Ronaldo nos termos em que o faz naquele vídeo — o que representaria, de resto, uma tomada de posição sem precedentes. Vamos, antes, em busca da origem da informação.

Através de uma pesquisa pela fonte original das imagens daquela entrevista, chegamos a uma entrevista do jornalista Piers Morgan a “Ibra”. O vídeo foi publicado na conta oficial de Morgan a 5 de outubro de 2023, quatro meses depois de o ex-jogador anunciar que se ia afastar dos relvados. A entrevista tem a duração de 1h45m, são abordados múltiplos temas sobre a carreira de Ibrahimovic e sobre o desporto. E, de facto, a determinado momento, o tema “Arábia Saudita” e o êxodo de grandes nomes do desporto mundial para aquele campeonato é lançado na conversa.

De forma indireta, Ibrahimovic refere-se a CR7, quando dá a sua opinião sobre essas transferências mais recentes. “Tens de ser recordado pelo teu talento, não por aquilo que ganhas [no plano financeiro]. Aquilo para que treinamos todos os dias, aquilo por que somos reconhecidos é o nosso talento e é por isso que queres ser recordado”, diz o ex-jogador. E concretiza: “Penso que jogadores que atingiram um certo patamar têm de terminar [a carreira] num certo nível, que é o nível elevado” em que chegaram a conseguir competir. “Não podes ir para um patamar mais baixo e terminar a carreira dessa forma”, defende.

Em nenhum momento da longa entrevista, porém, Ibrahimovic profere as palavras que o vídeo lhe atribui. E esse facto escapou a alguns dos utilizadores do Instagram que se depararam com aquela publicação, cuja legenda indica, apenas, que ali se mostram os “pensamentos de Zlatan sobre Ronaldo”. Um dos utilizadores diz que “concorda a 100%” com o ex-jogador; outro mostra “respeito” pelas supostas declarações — falsas, como já percebemos.

Aliás, e em jeito de nota de rodapé, a determinada a altura o suposto “Ibra” considera que Ronaldo atingiu o seu pico de desempenho em campo quando estava no Real Madrid, “em 2008”. Acontece que o internacional português só rumou à capital espanhola mais tarde, na época 2009/2010. Nesse ano de 2008, Ronaldo ainda representava o Manchester United, onde chegou cinco anos antes, na época 2003/2004.

Ainda que as declarações do vídeo não sejam verdadeiras, é fácil encontrar vários momentos em que o percurso dos dois jogadores se cruzou no plano mediático, na história do futebol dos últimos 20 anos. Um desses momentos acontece quando Zlatan é desafiado a comentar a transferência de CR7 para a Juventus, na época 2018/2019. “O verdadeiro Ronaldo é o brasileiro”, atira o sueco, relativizando a importância da contratação do clube italiano onde Ronaldo passaria as três épocas seguintes. “Ir para um clube como este, que ganhou sete campeonatos seguidos, não é um desafio. Teria de ter ido para a Juve quando a equipa estava na Serie B e trazê-la de volta à Serie A, de volta ao topo”, defendeu Ibrahimovic. Um ano antes, o jogador já tinha dito que as cinco bolas de ouro atribuídas aos internacional português foram, na verdade, conquistadas por Florentino Pérez (presidente do Real Madrid).

Anos antes, Zlatan já tinha deixado a sua preferência: entre Messi e Ronaldo, a escolha recaía sobre o primeiro. “Messi é natural. Ronaldo é produto de treino”, disse.

Conclusão

É falso que o vídeo reflita o verdadeiro conteúdo de uma entrevista de Zlatan Ibrahimovic ao jornalista Piers Morgan. O vídeo foi adulterado, tendo sido inserido um áudio que não corresponde às verdadeiras declarações do ex-jogador sueco.

