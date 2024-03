A publicação já esteve viral no passado e volta agora a estar em circulação nas redes sociais alegando que existe um jovem inventor do Zimbabué que desenvolveu “um gerador que converte radiofrequência em energia limpa e renovável”, ou seja, tecnologia que permite que um carro elétrico não precise de ser recarregado.

O texto partilhado no Facebook por vários utilizadores desta rede social refere o nome do inventor, Maxwell Chikumbutso, dizendo que “ficou conhecido em África” precisamente por causa desta suposta invenção. O texto questiona ainda “o que aconteceu com Maxwell e a sua inovadora tecnologia?”

A invenção foi apresentada em 2015 no open day de uma empresa criada pelo próprio inventor, a Saith Technologies, segundo o site zimbabuano especializado em tecnologia Techzim. O evento também foi noticiado, na altura, pelo canal sul africano SABC.

Segundo o que foi então avançado, Chikumbutso reclamava ter inventado uma forma de gerar eletricidade a partir de radiofrequência, mais concretamente através da exposição de uma “substância secreta” às ondas eletromagnéticas que as potencia. De acordo com o que o inventor explicava na altura, a energia gerada era capaz de fazer andar um carro e sem precisar de carregamentos posteriores.

A notícia do Techzim data de 20 de julho e quatro dias depois o mesmo site de tecnologia levantava dúvidas sobre a invenção. A publicação especializada em tecnologia descrevia que a invenção de Maxwell desafiava a lei de conservação de energia, segundo a qual a quantidade total de energia num sistema isolado permanece constante. E isto porque a suposta descoberta falava no uso de cinco baterias de gel de 220 volts que produziam uma potência muito superior, de 500 mil watts. A Techzim concluia na altura: “Não temos a certeza de como esta afirmação pode ser explicada e esperamos que em algum fórum os cientistas coloquem as afirmações à prova.”

Os factos expostos têm quase dez anos de existência e nunca foi noticiado um veículo com estas características, nem tecnologia semelhante. O site da Saith Technologies já não existe e as páginas oficiais nas redes sociais não estão atualizadas precisamente desde a data destas notícias, sendo que têm exclusivamente publicações sobre aquele evento e nada anterior a esse acontecimento. As informações que continuam a ser divulgada sobre esta suposta invenção são hoje encontradas em sites de notícias falsas.

O site de verificação de factos Snopes falou com o editor do Techzim, Leonard Sengere, que explicou que durante o evento noticiado pelo site os repórteres nunca tiveram oportunidade de verificar o que estava a ser apresentado e que a “comunidade científica simplesmente ignorou” Maxwell.

Conclusão

Um inventor do zimbabué não criou tecnologia que permite que um carro elétrico não tenha de ser recarregado. A invenção foi apresentada num evento de uma empresa de que não existem registos e o próprio site especializado em tecnologia que o divulgou levantou dúvidas sobre aquilo a que tinha assistido nos dias seguintes. Passaram quase dez anos do evento em causa e não existe a tecnologia então apresentada.

