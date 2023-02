Um utilizador do Facebook partilhou um vídeo nas redes sociais onde se vê uma avalanche no Nepal. Na descrição da publicação, o utilizador escreve “fenómeno inédito (avalanche de nuvens) no Nepal, na parede oriental da cordilheira do Evereste”.

O vídeo foi visto por milhares de pessoas na rede social e obteve centenas de reações de pessoas que foram impactadas pelas imagens.

A dimensão do fenómeno natural não deixa de impressionar, ainda assim, esta legenda levanta problemas. O vídeo é real, e foi gravado precisamente no Nepal, junto ao lago Kapuche. Apesar de esta publicação no Facebook ter sido feita este mês de fevereiro, as imagens foram registadas há mais de dois anos, e partilhadas na altura no Instagram.

O problema está mesmo na legenda. Não se trata de uma “avalanche de nuvens”. Trata-se sim de uma avalanche de neve que de facto se verificou no Nepal em 2021. Outro problema está no termo utilizado para descrever o acontecimento: “Fenómeno inédito.”

Não se trata de um acontecimento inédito. As avalanches, em particular no Nepal, são um fenómeno que acontece várias vezes. Com uma pesquisa encontramos diversas notícias publicadas ao longo dos últimos anos que dão conta de avalanches no país asiático.

Conclusão

O vídeo partilhado é real, foi gravado no Nepal em janeiro de 2021. No entanto, não se trata de uma “avalanche de nuvens”. Foi uma avalanche de neve que teve lugar no país. Também não é um “fenómeno inédito” pois é um evento que já se verificou várias vezes no Nepal.

