A teoria de que o Presidente português usou uma dança dirigida a Lula da Silva no TikTok está a correr nas redes sociais. Em causa está um vídeo protagonizado por André Ventura e vários elementos do Chega que foi gravado e publicado a 18 de abril de 2023, antes de o Presidente do Brasil marcar presença na cerimónia do 25 de Abril no Parlamento.

Esse foi o mote do vídeo: criticar a presença de Lula da Silva nessa comemoração, numa altura em que o Chega fez até questão de marcar uma manifestação contra a presença do Presidente brasileiro. No TikTok, o líder do Chega avisava que Lula da Silva não seria “recebido em festa em Portugal” e interpretou uma dança a apontar para o ‘L’ de Lula da Silva — dizendo até “se lascou” — uma expressão usada no Brasil que significa “deu-se mal”.

“Foi com um papo de picanha que o Lula te enganou. Acreditou nessa mentira e a picanha nem chegou.” A letra que se ouve no vídeo e que o líder do Chega canta pertence a uma paródia que circulou nas redes sociais brasileiras, numa referência a uma das promessas eleitorais de Lula da Silva, em que garantiu — com uma vitória do PT — que o povo brasileiro iria voltar a comer picanha e a beber cerveja aos fins de semana.

Se é verdade que o vídeo do TikTok existe e que se dirigia à “petezada” (palavra usada para descrever os apoiantes do PT), não é verdade que André Ventura seja “Presidente eleito de Portugal” ou “Presidente de direita eleito em Portugal”. As eleições do passado dia 10 de março foram legislativas e serviram para eleger deputados à Assembleia da República — e, consequentemente, o primeiro-ministro do governo português. Desde logo, André Ventura nem sequer era candidato à Presidência da República (já foi em janeiro de 2021 e ficou em terceiro lugar), mas sim à Assembleia da República, pelo que nunca poderia ter saído Presidente dessas eleições.

O Chega ficou em terceiro lugar nas eleições legislativas, em que os resultados deram a vitória à Aliança Democrática (AD), seguida do PS e, desta forma, seria impossível André Ventura ser agora o Presidente de Portugal como é sugerido nas publicações em causa. Além de presidente do Chega, é também deputado na Assembleia da República, mas não Presidente da República.

Conclusão

É falso que o “Presidente eleito em Portugal” tenha gravado uma dança no TikTok dirigida a Lula da Silva. O vídeo em causa tem quase um ano e foi publicado no âmbito da presença do Presidente do Brasil na cerimónia do 25 de Abril de 2023, mas é protagonizado por André Ventura, presidente do Chega e deputado, não Presidente da República. Mais do que isso, as publicações começaram a surgir depois das eleições de 10 de março, que serviram para eleger deputados à Assembleia da República e não o chefe de Estado português — pelo que seria impossível que Ventura tivesse sido eleito Presidente nestas eleições.

