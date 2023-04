A uma semana da sessão de boas-vindas no dia 25 de Abril em que Lula da Silva vai discursar na Assembleia da República, o Chega continua a apostar numa estratégia contra o Presidente brasileiro e desta vez envolve André Ventura e deputados do Chega a dançar (e até Cristina Rodrigues, ex-PAN). Tudo isto no TikTok.

“Presidente Lula, não se deixe enganar! Não será recebido em festa em Portugal”, assegurou o presidente do Chega na legenda do vídeo partilhado na rede social.

“Foi com um papo de picanha que o Lula te enganou. Acreditou nessa mentira e a picanha nem chegou.” A letra que se ouve no vídeo e que o líder do Chega canta pertence a uma paródia que tem circulado nas redes sociais brasileiras, numa referência a uma das promessas eleitorais de Lula da Silva, que garantiu que — com uma vitória do PT — o povo brasileiro iria voltar a comer picanha e a beber cerveja aos fins de semana.

Na música, que não surge completa no TikTok, são enviados outros recados aos apoiantes de Lula da Silva, como “o desemprego está a subir e quem venceu foi o amor” (uma das referências usadas pelos eleitores de Lula) ou “você escolheu o PT, faz o ‘L’, eu quero ver, e não adianta chorar porque o amor do Lula chegou”.

Durante o vídeo, o líder e vários deputados do Chega aparecem a fazer o ‘L’ e a apontar para o mesmo, enquanto cantam “se lascou” — uma expressão usada no Brasil que significa “deu-se mal”.

Além das várias críticas que têm sido feitas a Lula da Silva e à sua presença na sessão do 25 de Abril, o Chega tem uma manifestação marcada para esse dia e prometeu uma “ação firme” no hemiciclo durante o discurso, recusando deixar vazias as cadeiras dos deputados.

André Ventura mantém-se como o líder partidário com mais seguidores no TikTok, quase 66 mil e com milhares de visualizações nos vídeos que partilha. Em uma hora o vídeo sobre Lula da Silva já foi visto mais de 15 mil vezes.

Há outros políticos portugueses a apostar no TikTok, nomeadamente Carlos Moedas, que passou a fazer vídeos para a rede social quando chegou à Câmara Municipal de Lisboa e que tem como principal objetivo atingir um eleitorado mais jovem. No que toca aos partidos, vários têm olhado para o TikTok como um área a explorar do ponto de vista eleitoral e nota-se cada vez mais uma presença destes protagonistas nas redes sociais.