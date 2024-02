A saga entre o Presidente brasileiro, Lula da Silva, e o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, está longe de terminar e já passou, claro, para as redes sociais, especialistas na criação de fake news, que colocam ainda mais achas na fogueira entre Brasil e Israel.

Desta vez, falamos de uma publicação que já foi partilhada centenas de vezes e que sugere que Lula foi capa da revista Time, na passada semana, sendo descrito como “uma vergonha global”, depois das declarações que proferiu acerca da ação de Israel no conflito na Faixa de Gaza.

A polémica acontece depois de o chefe de Estado brasileiro ter falado na Cimeira da União Africana, na Etiópia, em que classificou como “genocídio” e “chacina” a resposta do exército israelita na Faixa de Gaza, desde o passado dia 7 de outubro. Mas Lula não se ficou por aqui e comparou ainda o conflito no enclave ao Holocausto, dizendo que um ataque como este já não acontecia há muitos anos, “desde que Hitler resolveu matar os judeus”.

Quem não gostou destas acusações foi Benjamin Netanyahu que declarou Lula da Silva como ‘persona non grata‘ e exigiu de imediato um pedido de desculpas, que até agora não chegou. O governante israelita acusou ainda o líder brasileiro de ser um “antissemita virulento”. Significa isto que Lula não será bem-vindo em Israel enquanto os dois lados não reatarem relações diplomáticas.

Lula foi, de facto, capa na norte-americana Time, mas não recentemente nem na sequência desta polémica entre líderes. Foi um dos escolhidos para a edição da revista a 23 de maio de 2022, a propósito da campanha eleitoral para as presidenciais do Brasil, que acabariam por lhe dar a vitória frente a Jair Bolsonaro, em outubro do mesmo ano.

Na verdadeira capa da Time podia ler-se: “O segundo ato de Lula — o líder brasileiro mais popular que procura um regresso à presidência”, o que demonstra desde logo que esta publicação que circula agora nas redes sociais é falsa. A imagem é a mesma mas o texto é diferente, e não é da semana passada, contrariamente ao que é sugerido.

Esta não foi, no entanto, a única capa da Time a ser colocada nas bancas a 23 de maio de 2022. Lula partilhou o protagonismo com o tema da emergência climática e ainda com uma jornalista ucraniana, duas outras capas. Esta é, de resto, uma prática comum de várias publicações que não se limitam apenas a uma capa por cada edição.

Nesta entrevista a Lula da Silva, a Time recorda a história de um homem que sofreu uma reviravolta na trajetória política depois de ter sido condenado por crimes de corrupção na sequência da Operação Lava Jato. A revista relata ainda a libertação do chefe de Estado brasileiro depois de o Supremo Tribunal Federal ter concluído que o juiz da anterior instância teria atuado de forma a condicionar a defesa.

Conclusão

A publicação que circula nas redes sociais a sugerir que a Time tem Lula da Silva como capa a descrevê-lo como “vergonha global” é falsa. Lula foi primeira página da revista em 23 de maio de 2022 a propósito da candidatura às eleições presidenciais brasileiras, e não na sequência das acusações que fez a Israel, na última semana. O texto que acompanha a imagem que anda a ser partilhada é, também, manipulado.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.