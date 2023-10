No passado dia 30 de setembro, milhares de manifestantes reuniram-se em várias cidades do país para protestar contra o estado do mercado de habitação em Portugal. Lisboa acolheu o protesto de maior dimensão, que percorreu a Avenida Almirante Reis e terminou no Rossio.

Vários partidos participaram na manifestação pelo direito a condições de habitação dignas, entre eles o Bloco de Esquerda (BE), que se fez representar pela atual coordenadora, Mariana Mortágua. Nas redes sociais, garante-se que não estava sozinha e que ao seu lado esteve Ricardo Robles, ex-vereador do Bloco de Esquerda, que pediu demissão após ter sido revelado, em 2018, que tinha vendido um prédio através de uma imobiliária de luxo por 5,7 milhões de euros, que tinha comprado anos antes à Segurança Social por 347 mil euros. Durante a sua atividade política na autarquia da capital, o bloquista defendia que Lisboa se tinha transformado numa “agência imobiliária” e chegou mesmo a acusar o Executivo, na altura socialista, de ser promotor de especulação imobiliária.

Numa publicação no Facebook, de 2 de outubro, alega-se: “Robles do Bloco de Esquerda, proprietário/especulador, que vendeu por 5,7 milhões de euros o prédio que lhe custou 347.000 euros, tomou parte na manifestação com um cartaz a pedir ‘mais habitação’, acompanhado pela Mariana Mortágua nova coordenadora do BE.”

Vários utilizadores desta rede social partilhavam o mesmo conteúdo. Um desses utilizadores foi Rui Paulo Sousa, deputado do Chega, ainda que tenha feito a ressalva: “A ser verdade é uma VERGONHA!!!” Alertado para a falsidade da informação na sua conta do X (antigo Twitter), onde também partilhou este conteúdo, Rui Paulo Sousa defendeu que, “se de facto é uma montagem” — que é, de facto —, “a dita Foto circula no Twitter, não deixa de ser verdade a base da mesma, a gigantesca hipocrisia do BE e dos seus dirigentes, bem demonstrada pelo chamado ‘Caso Robles’!”

A imagem partilhada no post mostra o ex-vereador a segurar um cartaz que apela ao “direito à habitação”. Ao seu lado surge a a atual coordenadora do BE. No entanto, estamos perante uma imagem manipulada. Ricardo Robles não foi fotografado ao lado de Mariana Mortágua na manifestação pela habitação, a 30 de setembro. A montagem foi criada para induzir utilizadores nas redes sociais em erro.

Além de se identificarem vários sinais de manipulação da imagem — por exemplo, nas supostas mãos do antigo político —, também é possível encontrar a fotografia original que foi utilizada como base para criar esta montagem. O seu autor é o fotógrafo da Agência Lusa António Pedro Santos e foi publicada durante a campanha para as eleições autárquicas, em setembro de 2017. A fotografia ilustra uma notícia da TSF que dava conta do apoio de Mariana Mortágua a Robles em mais um dia de campanha do então candidato do Bloco à Câmara Municipal de Lisboa.

Um ano depois desta campanha e da eleição de Robles como vereador, em julho de 2018, uma investigação do Jornal Económico revelava o negócio milionário realizado por uma das caras do Bloco de Esquerda contra a especulação imobiliária em Lisboa.

Conclusão

Está a ser partilhada uma fotografia que, alegam utilizadores nas redes sociais, mostra a líder bloquista e o ex-vereador Ricardo Robles, acusado de especulação imobiliária, a participar na recente manifestação pela habitação. A imagem foi manipulada a partir de uma fotografia captada em 2017, durante as eleições autárquicas em que Robles se candidatava pelo Bloco à Câmara de Lisboa. Assim, é falso que o antigo vereador tenha protestado, a 30 de setembro, ao lado da atual líder do partido por mais habitação.

