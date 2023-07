Circula na rede social Facebook uma publicação que sugere que um soldado dos Estados Confederados se sentou nas costas de uma criança negra, usando-a como cadeira, durante “uma leitura”, em 1862. Mas terá sido mesmo isto que aconteceu? E será o homem exibido na foto um soldado da Confederação?

Vejamos primeiro o que foi o exército da Confederação. Tudo começou quando, em 1861, o estado da Carolina do Sul se rebelou contra os Estados Unidos da América, declarando, de forma unilateral, a secessão. Outros seis estados do sul do país, que também se opunham à abolição da escravatura — iniciada pelos estados do norte — repetiram o gesto, o que deu origem à guerra civil americana. Os exércitos dos dois lados confrontaram-se durante quatro anos, num conflito que provocou entre 500 mil a um milhão de mortos (as estimativas variam) e que ficou marcado por inúmeros atos de parte a parte que, nos dias de hoje, seriam considerados crimes de guerra.

Entre os piores está o massacre de Lawrence, ataque levado a cabo pelo exército da Confederação na cidade unionista (a favor de uns Estados Unidos unificados) com o mesmo nome, no estado do Kansas, e que matou mais de 150 civis desarmados. Na extensa lista de crimes cometidos pelo exército secessionista, que tinha cerca de um milhão de soldados (ainda assim, metade das forças dos estados do norte), contam-se outros massacres: o fuzilamento de 24 soldados unionistas no Missouri; a perseguição e assassinato de dezenas de texanos unionistas (favoráveis à abolição da escravatura) em agosto de 1962; ou, também no Texas, o enforcamento de 40 unionistas na cidade de Gainesville.

Terá um destes impiedosos soldados do exército da Confederação sido fotografado a usar uma criança negra como cadeira? Recorrendo ao arquivo original da foto, é possível perceber que o homem que surge na foto não é um soldado secessionista mas, sim, um soldado do exército da União. Esse facto é facilmente percetível uma vez que, segundo o arquivo original da foto, o autor é James Gibson, um fotógrafo que trabalhou, durante a guerra civil, ao lado do exército unionista.

Esta foto, em formato de negativo, terá sido tirada momentos depois de o exército dos estados do norte (que se opunham à escravatura) ter libertado os negros mantidos escravos numa propriedade, pertencente a um contrabandista de escravos, em Cumberland Landing, no estado da Virgínia.

Ainda assim, terá este soldado usado a criança negra como cadeira? A resposta é não. Analisando a foto com atenção, percebe-se que a mesma foi modificada (sendo apresentada numa versão cortada da original). Numa visão mais ampla de toda a fotografia, salta à vista a forma como está posicionado o homem que se encontra ao lado do soldado (lado esquerdo da foto). Da mesma forma que esse homem teria de estar sentado em cima de algo (talvez um tronco), também o soldado do exército da União visado neste post teria de estar sentado em cima de um tronco ou de um assento — aliás, uma criança do tamanho daquela que aparece na foto não suportaria o peso do soldado.

Conclusão

A afirmação, que circula há anos na rede social Facebook (o Observador encontrou publicações com a mesma insinuação datadas de 2019), é duplamente falsa. Nem o soldado em causa pertenceu ao Exército da Confederação (mas sim ao da União), nem está sentado em cima de uma criança negra.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

