Circula no Facebook uma publicação que alega que a vacina contra a Covid-19 provocou mais mortes nos Estados Unidos da América em 2021 do que o número de mortes provocado pelo efeito direto de armas no ano anterior. A informação tem alegadamente por base os sites do FBI e do VAERS (Sistema de Comunicação de Eventos Adversos de Vacinas), mas os números do post não correspondem exatamente aos dados disponibilizados nas duas páginas (e mesmo que estivessem corretos, a comparação não seria factualmente correta).

Olhemos primeiro para os dados do FBI. De acordo com o relatório anual da agência federal sobre criminalidade, em 2020 houve 8.695 homicídios nos Estados Unidos envolvendo armas de fogo, um número bastante superior ao indicado pela publicação do Facebook. Destes, 386 dizem respeito a espingardas e 20 a espingardas automáticas, a arma que surge na imagem.

Relativamente aos dados do VAERS incluídos no post, estes também não correspondem à informação online, embora estejam mais perto — em 2021, foram reportadas através do sistema de comunicação pelo menos 9.976 mortes associadas às várias contra a Covid-19. Contudo, como o próprio site alerta, estes dados não foram validados oficialmente.

Qualquer pessoa pode reportar eventos adversos através do VARS, um sistema de alerta criado pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) e pela Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) dos Estados Unidos numa primeira fase da vacinação para reunir e partilhar informações sobre potenciais efeitos secundários. Este pode, por isso, “conter informação que está incompleta, errada, que é uma coincidência ou que não pode ser verificada”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A página dos CDC sobre a vacina contra a Covid-19 refere que, até ao momento, foram identificadas nove mortes “casualmente associadas” com a imunização, especificamente com a vacina da Janssen, alertando que “os relatos de morte após a vacinação contra a Covid-19 são raros”. O valor é mais baixo que qualquer um dos disponibilizados pelo FBI em relação às armas.

O CDC informa que vai continuar a monitorizar o processo de vacinação juntamente com a FDA.

Conclusão

Não é verdade que tenham morrido mais pessoas nos Estados Unidos da América devido à vacina contra à Covid-19 do que devido às armas. Os números divulgados não estão corretos e deturpam a realidade — segundo os números oficiais, as mortes relacionadas com o uso e porte de armas em 2020 é muito superior ao das mortes associadas à vacinação contra a doença provocada pelo novo coronavírus.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.