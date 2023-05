O vídeo mostra Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, a fazer um discurso num evento político dedicado a direitos reprodutivos. É um discurso desconexo, no qual a democrata norte-americana surge, alegadamente, a dizer frases sem sentido, rodeada de uma plateia que segura cartazes sobre direitos reprodutivos. Logo aqui, encontramos uma particularidade que nos permite questionar a veracidade da gravação: a expressão “ramble rants”, ou “divagações”, pode ser lida num dos cartazes.

Nas últimas semanas, o vídeo foi amplamente partilhado em plataformas como Twitter ou Facebook, contando já com milhões de visualizações. Numa dessas publicações, Kamala Harris é acusada de continuar a “colocar palavras simples em frases complexas”, numa alusão ao discurso incoerente que estaria a ser proferido pela número 2 de Joe Biden e que traduzido diz o seguinte:

Hoje é hoje. E ontem foi hoje para nós, mas ontem. E amanhã se tornará para nós hoje, mas amanhã. Portanto, viva hoje de forma que o futuro hoje seja para você como o hoje de ontem, só que amanhã.”

Para confirmarmos se, de facto, estas palavras foram ditas por Kamala Harris interessa perceber onde terá sido gravado o vídeo em análise. Fazendo uma simples pesquisa no motor de busca Google sobre participações recentes da democrata em eventos dedicados a direitos reprodutivos, encontramos uma data: 25 de abril de 2023. Nesse dia, Kamala Harris participou numa sessão sobre aborto na Universidade de Howard, em Washington – instituição onde a própria estudou.

De acordo com meios de comunicação norte-americanos, como o Politico, Kamala Harris terá carregado o discurso de críticas ao Supremo Tribunal e aos legisladores republicanos por, de acordo com a governante, estarem a restringir o acesso aos cuidados de saúde reprodutiva em todo o país. Anunciou também que, juntamente com Joe Biden, estava na corrida à reeleição nas próximas eleições presidenciais.

A Casa Branca tem registo de grande parte das declarações políticas feitas pelos presidente e vice-presidente norte-americanos. No entanto, ao encontrarmos no site da presidência dos EUA a transcrição referente ao evento em questão, não vemos qualquer correspondência com o discurso que é partilhado no vídeo em análise. Não encontramos também estas alegadas declarações incoerentes na transcrição que é partilhada no site da Universidade de Howard.

O Observador localizou na íntegra o discurso nas redes sociais da organização sem fins lucrativos NARAL, que foi patrocinadora desta sessão. Kamala Harris falou quase 25 minutos. A partir da marca da uma hora e um minuto da gravação podemos ver que os gestos da vice-presidente norte-americana correspondem aos do vídeo que se tornou viral. A filmagem mostra que, tal como se pode ler na transcrição oficial da Casa Branca, Kamala Harris diz, na verdade:

Acho que é muito importante — como ouviram de tantos líderes incríveis — para nós, a cada momento, e certamente neste, olhar para o momento em que existimos e estamos presentes, e sermos capazes de o contextualizar, para entender onde existimos na história, e no momento em que se relaciona não apenas com o passado, mas com o futuro”.

Alguns republicanos críticos da administração Biden, tal como publicações como New York Post ou Fox News, descreveram a intervenção de Kamala Harris como confusa e sem nexo. No entanto, em nenhum momento do discurso a democrata referiu “amanhã se tornará hoje”, tal como sugere a publicação. Ou seja, o vídeo foi alterado.

Pesquisando pela expressão “Ramble Rants” já referida, e que pode ser encontrada num dos cartazes, percebemos também que se trata de uma conta de Twitter pró-Donald Trump. Terá sido esta conta a partilhar originalmente o vídeo alterado, no dia 28 de abril – três dias depois do discurso de Kamala Harris na universidade. Nos comentários, o responsável pela conta é questionado sobre se o conteúdo foi alterado, respondendo apenas que faz “os memes serem falsos, mas precisos”. Numa outra publicação, refere que o suposto áudio da vice-presidente foi retirado de um vídeo do TikTok da utilizadora @mommyrn88. Ambas as contas já vieram confirmar que o vídeo foi alterado (aqui e aqui).

De resto, a publicação em análise já foi desmentida por outros factcheckers internacionais, como Reuters, AFP e Associated Presse.

Conclusão

O vídeo que mostra Kamala Harris a falar num discurso incoerente foi digitalmente alterado. O discurso original, feito numa sessão sobre direitos reprodutivos na Universidade de Howard, não contém as frases referidas. O autor do vídeo alterado confirma que a voz que se ouve não é da vice-presidente norte-americana, mas sim de uma utilizadora da rede social TikTok.

