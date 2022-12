As imagens de vários carros de luxo dentro de uma garagem que sofreu, visivelmente, uma inundação pouco tempo antes têm sido partilhadas nas redes sociais com várias alegações nos últimos dias. Se algumas das publicações questionam se o vídeo foi gravado “em Lisboa”, outras — como a que analisamos neste Fact Check — apontam apenas para “Cristiano Ronaldo”. Mas nenhuma das opções está correta e há sinais disso nas imagens do vídeo.

Basta um olho mais atento para ver um balde laranja, da cadeia norte-americana The Home Depot — que não tem lojas abertas ao público em Portugal —, para equacionar a hipótese de se tratar de imagens não gravadas em Portugal. De facto, as imagens foram registadas fora de Portugal — e da Europa — e há vários meses.

Além dos carros de luxo, é visível na imagem uma bomba que deverá ter sido usada para retirar a água da garagem inundada. Os carros, onde se incluem dois Rolls-Royce Cullinans, um Corvette Z06, dois Ferrari (um 488 Pista Spider e um SF90) e ainda um Mercedes-AMG GT, ficaram danificados em Miami.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

As imagens agora repetidas foram gravadas originalmente em junho deste ano, nas inundações que aconteceram em Miami, na Flórida, e os prejuízos só nesta garagem ascendem aos três milhões de dólares. A tempestade tropical Alex foi responsável também por danos em Cuba, onde causou a morte pelo menos três pessoas na capital, Havana, e milhares de desalojados.

A página de instagram florida_corvette_owners partilhou o vídeo a 13 de junho. Logo, é impossível que as imagens resultem das inundações que aconteceram na região de Lisboa (ou outras regiões de Portugal) nas últimas semanas em consequência das fortes chuvas. Não há também qualquer registo de que os carros pertençam ao capitão da seleção portuguesa, Cristiano Ronaldo.

Conclusão

É falso que as imagens de vários carros de luxo alagados numa garagem sejam de Cristiano Ronaldo ou tenham sido registadas em Portugal, nas cheias das últimas semanas. As imagens foram partilhadas online pela primeira vez em junho deste ano, coincidindo com as inundações na Flórida, em consequência da tempestade tropical Alex.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.